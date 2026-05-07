Este país muestra su nuevo misil con cuchillas desplegables en una exhibición militar

La empresa turca de armas y defensa, Roketsan, presentó esta semana su impresionante y nuevo misil Nester, un arma similar al conocido misil de Estados Unidos AFM-114R9X Hellfire, famoso por sus filosas cuchillas desplegables.

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La exhibición del Nester, que en turco significa “bisturí”, tuvo lugar en la exposición de defensa SAHA 2026, que se celebra en Estambul del 5 al 9 de mayo.

De acuerdo con el portal militar The War Zone, la nueva arma es un derivado del MAM-L, una munición ligera desarrollada por la misma empresa y ampliamente utilizada en drones Bayraktar TB2, así como en aeronaves de ataque ligero.

Sin embargo, a diferencia de otras versiones del MAMA-L, el Nester lleva explosivos y es desarrollado explícitamente para realizar ataques selectivos, minimizando el riesgo de daños colaterales.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, el Nester podría contar con un sensor de proximidad que activa el mecanismo de las cuchillas justo antes del contacto con el objetivo. Asimismo, antes de su despliegue, las seis cuchillas se guardan en ranuras a lo largo del cuerpo del misil.

Adicionalmente, adaptado al mundo moderno, ostentaría buscador por infrarrojos, conocido como buscador de calor, para enfocar automáticamente una sección específica de un vehículo o un sistema “humano-circuito”.

Por el momento, Roketsan no ha divulgado muchos detalles del Nester. Pero el medio sostiene que, por su origen, se estima que la munición conserva las características básicas del MAM-L, aproximada a un metro de longitud, con un peso de 22 kilogramos y un alcance de unos 15 kilómetros.