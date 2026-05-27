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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Maduro enfrentaría nueva causa judicial en Estados Unidos por delitos financieros

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Fiscales federales junto al FBI analizan operaciones relacionadas con contratos CLAP y posibles redes de soborno.

Un nuevo caso judicial contra el dictador Nicolás Maduro estaría avanzando en Miami, Florida (Estados Unidos).

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A diferencia del juicio de narcotráfico en Nueva York, estas nuevas pesquisas se enfocarían en lavado de dinero, delitos financieros y corrupción internacional, movimientos ligados al chavismo.

Fiscales federales junto al FBI analizan operaciones relacionadas con contratos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y posibles redes de soborno.

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El expediente aún está en fase preliminar y no se han anunciado nuevos cargos formales, sin embargo, el caso podría convertirse en otro frente legal para Maduro en los Estados Unidos.

El tema fue analizado por Nizar El Fakih, abogado experto en derecho internacional, en el programa La Tarde de NTN24.

"Todo apunta en la dirección de delitos financieros... Estos casos (Nueva York y Miami) se están manteniendo en paralelo", expresó El Fakih.

Hasta el momento Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

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El tirano enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen: narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos ejecutaron un operativo en Caracas el 3 de enero del año en curso mediante el cual capturaron a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

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