Así se ve desde el espacio el poderoso huracán Melissa, categoría 5, avanzando por el Caribe y a punto de golpear Jamaica

El huracán Melissa alcanzó la categoría máxima este lunes con vientos de hasta 270 kilómetros por hora mientras se acercaba a Jamaica, donde los habitantes buscan refugio ante la que puede ser la tormenta más violenta que golpea esta isla en los últimos años.

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió.

Imágenes satelitales muestran la poderosa tormenta avanzando por el Caribe con una muy amplia espiral intensificándose mientras se aproxima a Jamaica.

La lentitud con la que se mueve Melissa preocupa, ya que las zonas que se encuentran en su trayectoria podrán sufrir condiciones adversas durante mucho tiempo.

Los vientos provocados por el huracán alcanzan máximos de 270 kilómetros por hora, indicó el NHC en su último boletín. Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y Repúblicana Domincana.

Los habitantes de las zonas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas", había señalado previamente en un video el subdirector del NHC, Jamie Rhome.

Advirtió que las condiciones en Jamaica "se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas".

Las autoridades temen que Melissa pueda ser más letal y destructivo que Gilbert, el huracán que en 1988 provocó 40 muertos en Jamaica, y otro centenar en el resto del Caribe y México.