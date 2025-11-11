NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pone fin a su historia en los mundiales tras anuncio que sacude al mundo del fútbol sobre el 2026

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
El atacante portugués pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes 11 de noviembre que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será "seguro" el último de su carrera.

"Definitivamente sí", respondió el actual delantero del Al Nassr cuando se le consultó si el próximo Mundial será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo, de 40 años, no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado a esta edad.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 953 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.

El palmarés del portugués en su carrera incluye cinco Champions League, que obtuvo con el Manchester United, en una ocasión, y con el Real Madrid, cuatro veces, así como La Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League que ganó con Portugal en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

El Campeonato Mundial de Clubes lo ganó, entre tanto, cuatro veces: una con el Manchester United y tres con el Real Madrid.

Ronaldo también ha levantado en siete oportunidades títulos de liga. Ganó tres veces la Premier League con el Manchester, dos veces LaLiga con el Real Madrid y dos veces la Seria A con el Juventus.

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

