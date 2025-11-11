Cristiano Ronaldo pone fin a su historia en los mundiales tras anuncio que sacude al mundo del fútbol sobre el 2026

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes 11 de noviembre que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será "seguro" el último de su carrera.

"Definitivamente sí", respondió el actual delantero del Al Nassr cuando se le consultó si el próximo Mundial será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo, de 40 años, no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado a esta edad.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 953 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.

El palmarés del portugués en su carrera incluye cinco Champions League, que obtuvo con el Manchester United, en una ocasión, y con el Real Madrid, cuatro veces, así como La Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League que ganó con Portugal en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

El Campeonato Mundial de Clubes lo ganó, entre tanto, cuatro veces: una con el Manchester United y tres con el Real Madrid.

Ronaldo también ha levantado en siete oportunidades títulos de liga. Ganó tres veces la Premier League con el Manchester, dos veces LaLiga con el Real Madrid y dos veces la Seria A con el Juventus.