Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality y fue expulsada de la competencia

La creadora de contenido Yina Calderón, quien hizo parte del reality del Canal RCN, ‘La Casa de los Famosos Colombia’, se encuentra en el ojo del huracán tras agredir a reconocida influencer en medio de un programa de entretenimiento en República Dominicana.

El hecho ocurrió en ‘La Mansión de Luinny’ en donde Yina empujó a su compañera ‘La Piry’ en medio de una discusión, la cual terminó en caos y preocupación por parte de los realizadores del programa.

El motivo de la pelea se dio luego de que la ‘La Piry’ le hiciera una broma a la colombiana. La influencer llenó de harina de trigo el secador de Yina, lo cual la enfureció e hizo que perdiera el control.

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, casi me quedo ciega. ¿Quién fue? Que se atenga, así nos toque irnos a todas”, gritó la colombiana visiblemente alterada.

Minutos después, Yina empujó a ‘La Piry’ a una piscina mientras la agarraba del cabello con fuerza. En ese momento, sus compañeros intervinieron para evitar una pelea.

Tras el incidente, el presentador Luinny anunció una sanción para ambas participantes. “Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación. En el caso de Yina, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”.

Ante ello, la colombiana respondió: “Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”.

En ese momento, ‘La Piry’ pidió que no la expulsaran, argumentando que se sentía tranquila y no buscaba venganza.

Sin embargo, aún se desconoce si Yina permanencia en la mansión, pues la producción aún ha dado una respuesta definitiva.