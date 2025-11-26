NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Los hechos ocurrieron en medio de una marcha convocada por el régimen en contra de la presión estadounidense generada por el despliegue militar en el Caribe.

Nicolás Maduro exhibió este martes la espada que le fue entregada hace 200 años a Simón Bolívar como símbolo de la independencia en un gesto que recordó al del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien durante su toma de posesión presidencial en 2022 también sostuvo el elemento que es considerado una reliquia patrimonial.

El gesto de Maduro tuvo lugar en medio de una marcha convocada por su régimen que pretendía rechazar las supuestas "amenazas" de Estados Unidos, que el día anterior declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

o

La administración de Donald Trump inició en septiembre un despliegue militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que, asegura, es encabezado por Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares con el fin de dar con su captura.

Trump, entretanto, ha enviado varias señales sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano, ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y ha reiterado que no descarta una intervención militar, al tiempo que asegura que no desestima tener un diálogo con Maduro.

Desde un podio, rodeado de funcionarios militares y ministros del régimen, Maduro afirmó que el país se encontraba en un "punto de inflexión decisivo" que requería unidad nacional, según dijo, mientras sostenía la espada de Bolívar.

o

Petro, cabe resaltar, no solo sostuvo el elemento histórico durante su posesión. También lo hizo este año el primero de mayo durante un pronunciamiento en medio de manifestaciones realizadas en Colombia por el Día Internacional del Trabajo.

"Maduro sacó la espada de Bolívar igual que Petro", "Sí que tienen cosas en común", "¿Esa no es la misma espada que se la pasa sacando Petro?", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

La acción de Maduro fue además considerada como una provocación o un desafío que se suma a una larga lista de gestos por parte del régimen que parecen no tomarse muy en serio la presión estadounidense.

"Nadie tiene excusa, ya sea civil, político, militar o policía, nadie debe eludir su deber. ¡Prohibido fallar! La patria exige de nosotros el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio", declaró Maduro.

El sospechoso de liderar el Cartel de los Soles caminó junto a algunos simpatizantes hasta el patio de honor de la Academia Militar del régimen, en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela.

Más tarde, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, acusó al Gobierno de Estados Unidos de supuestamente "preparar sus armas para la guerra", a propósito de la ofensiva militar cerca de las costas venezolanas.

o

El régimen venezolano calificó el lunes la designación por parte de Washington sobre el Cártel de los Soles como "otra mentira ridícula" destinada a justificar una intervención militar "ilegítima" en medio de la crisis actual entre ambos países.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Gobierno Petro

Discurso

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Nicolás Maduro

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La omisión de la fiscal general raya con el delito, ¿de qué lado está?”: congresista sobre informe que habla de supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y disidencias de las Farc

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
Argentina

Al menos 20 heridos deja explosión en planta química de Ezeiza, Argentina: las autoridades decretan 'código rojo'

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dua lipa, cantante albanesa brit´nica / FOTO: EFE
Dua Lipa

Fanático de Dua Lipa enterneció a la artista en pleno concierto tras hablarle de la importancia de su música cuando se le acabó su relación amorosa

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
Argentina

Al menos 20 heridos deja explosión en planta química de Ezeiza, Argentina: las autoridades decretan 'código rojo'

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Tras sorpresiva muerte de recordado personaje estos son los actores de ‘El Chavo del 8’ que siguen con vida y a qué se dedican

Gustavo Petro - Carlos Gimenez (EFE)
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre