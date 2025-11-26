Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

Nicolás Maduro exhibió este martes la espada que le fue entregada hace 200 años a Simón Bolívar como símbolo de la independencia en un gesto que recordó al del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien durante su toma de posesión presidencial en 2022 también sostuvo el elemento que es considerado una reliquia patrimonial.

El gesto de Maduro tuvo lugar en medio de una marcha convocada por su régimen que pretendía rechazar las supuestas "amenazas" de Estados Unidos, que el día anterior declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

VEA TAMBIÉN Secretario de Guerra de Estados Unidos llegará a país del Caribe en medio del despliegue militar en aguas internacionales o

La administración de Donald Trump inició en septiembre un despliegue militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que, asegura, es encabezado por Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares con el fin de dar con su captura.

Trump, entretanto, ha enviado varias señales sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano, ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y ha reiterado que no descarta una intervención militar, al tiempo que asegura que no desestima tener un diálogo con Maduro.

Desde un podio, rodeado de funcionarios militares y ministros del régimen, Maduro afirmó que el país se encontraba en un "punto de inflexión decisivo" que requería unidad nacional, según dijo, mientras sostenía la espada de Bolívar.

Petro, cabe resaltar, no solo sostuvo el elemento histórico durante su posesión. También lo hizo este año el primero de mayo durante un pronunciamiento en medio de manifestaciones realizadas en Colombia por el Día Internacional del Trabajo.

"Maduro sacó la espada de Bolívar igual que Petro", "Sí que tienen cosas en común", "¿Esa no es la misma espada que se la pasa sacando Petro?", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

La acción de Maduro fue además considerada como una provocación o un desafío que se suma a una larga lista de gestos por parte del régimen que parecen no tomarse muy en serio la presión estadounidense.

"Nadie tiene excusa, ya sea civil, político, militar o policía, nadie debe eludir su deber. ¡Prohibido fallar! La patria exige de nosotros el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio", declaró Maduro.

El sospechoso de liderar el Cartel de los Soles caminó junto a algunos simpatizantes hasta el patio de honor de la Academia Militar del régimen, en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela.

Más tarde, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, acusó al Gobierno de Estados Unidos de supuestamente "preparar sus armas para la guerra", a propósito de la ofensiva militar cerca de las costas venezolanas.

VEA TAMBIÉN Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional o

El régimen venezolano calificó el lunes la designación por parte de Washington sobre el Cártel de los Soles como "otra mentira ridícula" destinada a justificar una intervención militar "ilegítima" en medio de la crisis actual entre ambos países.