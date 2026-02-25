Así se vivió emotiva condecoración de Trump a piloto que fue herido durante la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró con la Medalla de Honor del Congreso a Eric Slover, uno de los pilotos que participó en la operación que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

“Hubo muchos héroes en aquella incursión de enero para capturar a Maduro. Fue algo muy peligroso. Pero las hazañas de un guerrero aquella noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar”, expresó Trump en medio de la condecoración a Slover.

Mencionó que Slover fue el líder de vuelo en la cabina del “primer helicóptero, un Chinook hermoso que transportaba muchos guerreros de Estados Unidos”.

“Entró su Chinook aproximándose a la fortaleza militar de Maduro que estaba fuertemente protegida. (….) Mientras se preparaba para aterrizar ametralladoras le disparaban desde cada ángulo y a Eric lo hirieron en la pierna y la cadera”, expresó el presidente.

Narró que, pese a que sus piernas eran vitales para volar el helicóptero, “él solo pensaba en llevar las personas para capturar a Maduro”. “Maniobró el helicóptero con todas esas vidas y armas para enfrentar al enemigo”, mencionó.

“El éxito de esta misión dependía de la habilidad de Eric para aguantar un gran dolor. (…) El jefe todavía se recupera de sus heridas”, expresó Trump antes de darle entrada al piloto para la condecoración.

Este martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump compareció ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión.

En medio de su ponencia, Trump habló de los acuerdos petroleros que ha alcanzado con Venezuela.

"Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos el mejor país del mundo (...) la producción de petróleo de Estados Unidos se ha doblado”, dijo el mandatario norteamericano.

A su vez, se pronunció sobre los presos políticos en Venezuela. “Ahora estamos llevando a cabo varios acuerdos que también serán de ayuda para los venezolanos, estamos trabajando con Delcy Rodríguez. Han soltado a centenares de presos políticos, a héroes, como uno que tenemos aquí, Enrique Márquez (dirigente político venezolano excarcelado el pasado 8 de enero), un aplauso para él”, recalcó.

Trump centró su mensaje en la noche en destacar los logros de su primer año de segundo mandato, mencionando una "transformación sin precedentes", la reducción de la inflación, el aumento de ingresos y el control de la frontera sur.