“El objetivo del régimen ya no es contener la protesta sino desarticular a la oposición de raíz”: coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

En Venezuela, urgen atención médica inmediata para el estudiante y reportero Omario Castellano, preso político que padece de insuficiencia venosa.

Castellano, trabajador del medio SoyLarense.com fue arrestado por funcionarios policiales que irrumpieron en su vivienda en el estado Lara, sin orden de captura el pasado 16 de octubre.

Para hablar sobre este tema, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado dijo que el periodista tiene una situación grave de salud y que su falta de atención médica “recrudece lo que vive” su familia.

“Lo que hemos visto en Venezuela es que hemos pasado de la represión a un terrorismo de Estado y el régimen de Nicolás Maduro ha perfeccionado esta ingeniería del terror”, agregó.

Moreno también sentenció: “2025 es el año de la represión sostenida y focalizada. El objetivo ya no es contener protesta sino desarticular a la oposición de raíz y destruir la voluntad individual”.

“Hay un asedio quirúrgico, focalizado y premeditado”, puntualizó.