Presidente Petro anuncia el rescate del hijo del cantante Giovanny Ayala y señala a los presuntos responsables del secuestro

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este martes la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, secuestrado desde el pasado martes 18 de noviembre.

El mandatario aseguró desde su cuenta de X que el también cantante y su manager fueron liberados gracias a una operación de la Policía Nacional.

“La policía logra el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, en El Bordo, Cauca, sin pago de rescate y en operación de inteligencia”, comenzó diciendo Petro.

Posteriormente, aseguró que los presuntos responsables serían una banda criminal dedicada a la delincuencia común, según un comunicado que le envió la misma Policía.

“Señor Presidente, buenas tardes. Para su conocimiento, en El Bordo (Cauca), el GAULA de la Policía Nacional con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el 18 noviembre en la vía Panamericana del departamento del Cauca”, dice el texto compartido por Petro.

“Preliminarmente, se conoce que el secuestro habría sido materializado por un grupo de delincuencia común. No se descarta una subcontratación criminal por parte de un Grupo Armado Organizado”, añadió.

A su vez, indicó que las autoridades se encuentran en proceso de realizar la maniobra de evacuación de las personas rescatadas de la zona.

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.