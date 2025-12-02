NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Rescate

Presidente Petro anuncia el rescate del hijo del cantante Giovanny Ayala y señala a los presuntos responsables del secuestro

diciembre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su manager - Foto: Policía Nacional /EFE
Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su manager - Foto: Policía Nacional /EFE
El mandatario colombiano informó desde su cuenta de X el rescate del hijo del cantante de música popular y su manager.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este martes la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, secuestrado desde el pasado martes 18 de noviembre.

El mandatario aseguró desde su cuenta de X que el también cantante y su manager fueron liberados gracias a una operación de la Policía Nacional.

La policía logra el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, en El Bordo, Cauca, sin pago de rescate y en operación de inteligencia”, comenzó diciendo Petro.

o

Posteriormente, aseguró que los presuntos responsables serían una banda criminal dedicada a la delincuencia común, según un comunicado que le envió la misma Policía.

Señor Presidente, buenas tardes. Para su conocimiento, en El Bordo (Cauca), el GAULA de la Policía Nacional con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el 18 noviembre en la vía Panamericana del departamento del Cauca”, dice el texto compartido por Petro.

Preliminarmente, se conoce que el secuestro habría sido materializado por un grupo de delincuencia común. No se descarta una subcontratación criminal por parte de un Grupo Armado Organizado”, añadió.

A su vez, indicó que las autoridades se encuentran en proceso de realizar la maniobra de evacuación de las personas rescatadas de la zona.

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

o

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.

Temas relacionados:

Rescate

Secuestro

Cantante

Gustavo Petro

Cauca

Música popular

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este caso hay demasiada crueldad": investigador de la Fundación para los DD.HH. en Cuba sobre el estado crítico del preso político Yosvany Rosell García

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

Messi | Foto: EFE
Lionel Messi

El FC Barcelona no estaba enterado de la visita de Lionel Messi al estadio Camp Nou

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
FIFA

La FIFA anunció las reglas del sorteo del Mundial 2026 y Colombia ya conoce las selecciones que no enfrentará en la primera ronda

Gustavo Dudamel

Cancelación de vuelos a Venezuela obliga a reprogramar conciertos de Dudamel en España

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre