NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Ecuador

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En análisis de la derrota para Noboa en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con Arahí Vega, periodista del diario La Hora, y Daniel Montalvo, editor del diario Primera Plana.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió una estrepitosa derrota en el reciente referendo que ponía en consideración, entre varios puntos, el retorno de bases militares extranjeras.

El mandatario sufrió un duro y sorpresivo golpe el domingo cuando la mayoría de los ecuatorianos rechazó un referendo para el regreso de tropas militares extranjeras prohibidas desde 2008, la redacción de una nueva Carta Magna, el fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

Tras esto, el presidente apartó de sus cargos a los ministros de Trabajo, Salud, Agricultura y Educación, en tanto los de Gobierno y Desarrollo Humano fueron ubicados en otras carteras.

El gobernante "ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete" con el "objetivo de fortalecer la gestión pública", señaló sin dar más explicaciones

Noboa, en el poder desde 2023, llevaba tres victorias electorales en línea, dos presidenciales y otro referendo.

