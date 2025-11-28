Grupo de 27 países podría multar a la red social X de Musk tras compleja investigación en una medida que podría elevar las tensiones con EE. UU.

El grupo de 27 países de la Unión Europea podría multar a la red social X de la que es dueño el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, Elon Musk, a finales de 2025.

Se trata de la Unión Europea, que sancionaría a la reconocida plataforma por romper sus reglas digitales, dos años después del inicio de una investigación que ha puesto a prueba la determinación del bloque de vigilar el espacio en línea.

X fue el objetivo de la primera investigación de la UE en virtud de una nueva e importante ley de contenidos online en diciembre de 2023, pero tras afirmar que había infringido las normas y se arriesgaba a una multa, tiempo después no se ha materializado alguna medida.

En la mente de la UE pesa la imagen de Estados Unidos, totalmente diferente hoy de la de 2023, con las grandes empresas tecnológicas cultivando vínculos estrechos con la actual Casa Blanca.

Cuando Donald Trump regresó como presidente con Musk a su lado a principios de año, Bruselas (Bélgica) enfrentó la desalentadora perspectiva de que cualquier multa a X avivaría las tensiones con el radical líder estadounidense.

Altos funcionarios estadounidenses han dejado claro su desagrado desde entonces por las normas tecnológicas del bloque.

En una intervención en Bruselas esta semana, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, instó a la UE a flexibilizar las leyes digitales a cambio de una reducción de los aranceles al acero.

Reavivarse las tensiones con Estados Unidos sería profundamente indeseable después de que el bloque defendiera una guerra comercial potencialmente devastadora por los aranceles de Trump en el verano.

Los funcionarios de la UE insisten en que la política estadounidense no ha guiado su toma de decisiones, sino que más bien ha hecho que el caso sea irreparable porque esperan desafíos legales.

El ejecutivo de la UE no quiere que la investigación X se prolongue por mucho más tiempo y se espera que imponga una multa antes de fin de año.

Pero mientras Bruselas se esfuerza por influir en cualquier plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, también podría haber un cálculo para posponer una sanción que podría incomodar a Trump.

Entretanto, Bruselas se niega a confirmar cuándo concluirá la investigación, pero la jefe tecnológica Henna Virkkunen aseveró este mes que espera "concluir algunas de las investigaciones" en las próximas semanas, en respuesta a una pregunta sobre X.

Bruselas podría imponer a X una multa basada en la facturación de la plataforma o en los ingresos de todo el imperio empresarial de Musk, incluida Tesla (lo que las reglas del bloque teóricamente le permiten hacer).

La ley otorga a la UE el poder de multar a las empresas hasta un seis por ciento de sus ingresos anuales globales. Cualquier multa necesita la aprobación del equipo ejecutivo de la Comisión Europea antes de ser impuesta.

La investigación de la UE contra X es de amplio alcance: los reguladores aún investigan cómo aborda la difusión de contenidos ilegales y la manipulación de la información.

Sin embargo, cualquier multa a corto plazo sería un castigo por las supuestas violaciones publicadas en julio de 2024, cuando la Comisión Europea dijo que las nuevas marcas de verificación azules de la plataforma engañaban a los usuarios, ya que cualquiera podía pagar para tener la etiqueta.

En junio, X intentó apaciguar a la UE añadiendo una exención de responsabilidad a la marca de verificación.

Bruselas también afirmó entonces que X no había sido lo suficientemente transparente en su publicidad ni había dado acceso a los datos públicos a los investigadores de acuerdo con las normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Desde julio de 2024, Bruselas ha estado bajo presión para actuar contra X y hacer cumplir las reglas digitales del bloque, sin importar las posibles consecuencias para las relaciones con Estados Unidos.

En enero de este año, la UE exigió a X que entregara más detalles sobre sus algoritmos y cualquier cambio reciente como parte de la amplia investigación.