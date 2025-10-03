Ataque armado en la cárcel Modelo de Bogotá deja un guardia muerto y otros dos heridos

Tres guardias del Inpec resultaron heridos este viernes en un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

“Tres guardianes fueron víctimas de un ataque sicarial frente a la Cárcel Modelo. Rechazamos de manera categórica este crimen que atenta contra la misión que nuestros funcionarios cumplen con valentía al servicio del país. Avanzamos con las autoridades para dar con los responsables”, indicó el director del Inpec.

De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas abrieron fuego contra guardias del Inpec que se encontraban en el centro penitenciario.

El hecho dejó un funcionario muerto y dos más heridos, quienes fueron trasladados rápidamente al hospital más cercano.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Páez Vásquez, Carlos Navarrete Martínez y Miguel Llano Muñoz, quien falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Hoy nos levantamos en una sola voz por la justicia y la vida, acompañando a las familias de las víctimas y haciendo un llamado a las autoridades competentes para que estos hechos se esclarezcan y no queden en la impunidad”, indicó el Inpec.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un amplio operativo en el sector con apoyo de la Sijin y la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de los responsables.

“Rechazamos los actos violentos ocurridos contra tres de nuestros funcionarios frente a la Cárcel Modelo de Bogotá, quienes solo cumplían con su labor”, agregaron.

Es de señalar que el ataque se produjo en un contexto de creciente tensión y tras el asesinato del exdirector de la prisión, Élmer Fernández, víctima de un atentado sicarial en la capital colombiana.