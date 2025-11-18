NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

noviembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Aunque el futbolista no ha llegado a su máximo nivel con los Wolves, continúa despertando el interés de varios clubes tanto en Europa como en Sudamérica.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El futbolista colombiano Jhon Arias, quien aún sigue adaptándose al ritmo de la Premier League, tras su vinculación al Wolverhampton el pasado mes de agosto, tras su paso exitoso por el Fluminense de Brasil, es seguido de cerca por un par de clubes que estarían dispuestos a ficharlo durante el próximo mercado de fichajes.

Así lo dio a conocer recientemente el periodista turco Ekerm Konur, por medio de su cuenta de ‘X’, quien señaló que el extremo cafetero de 28 años se encuentra dentro de los opcionados para reforzar al Galatasaray de Turquía.

“Jhon Arias es una de las opciones del Galatasaray, no el único objetivo. La lista de candidatos sigue siendo amplia”, Konur.

Aunque el futbolista cafetero no ha logrado llegar al nivel que lo caracterizó en el Fluminense, cada que tiene la oportunidad de sumar minutos con los Wolves y con la selección Colombia, busca la manera de destacarse.

Su compromiso y situación en Inglaterra también estaría siendo seguidas de cerca por parte de un equipo del Brasileirao, competencia que el extremo cafetero conoce muy bien.

o

Esto según la información compartida hace algunos días por el periodista de O Globo de Brasil, quien dio a conocer que el Flamengo, histórico rival del Fluminense, estaría evaluando un posible retorno de Arias al fútbol sudamericano.

“El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva”, indicó el periodista Diogo Dantas, periodista del medio antes mencionado.

A pesar de eso, Dantas dejó claro que, aunque su nombre suena con fuerza, “no es una de las prioridades” del equipo dirigido por Filipe Luís.

Esta alternativa, además, tendría pocas opciones de prosperar al tener en cuenta que, cuando el futbolista cafetero dejó las filas del Fluminense, prometió que de regresar al balompié brasileño, su primera alternativa sería al conjunto ‘Tricolor’.

o

Por ahora y mientras no existan propuestas oficiales de los equipos, Jhon Arias seguirá concentrado en el Wolverhampton, escuadra que lucha por mantenerse en la Premier League.

¿Cómo le ha ido a Arias con el Wolves?

Desde su vinculación al Wolverhampton de Inglaterra el pasado mes de agosto, el también extremo de la selección Colombia ha disputado un total de 719 minutos en 12 encuentros entre la Premier League y la Copa de la Liga de Inglaterra. Hasta el momento no ha logrado anotar, ni hacer asistencias.

Temas relacionados:

Jhon Arias

Wolverhampton Wanderers

Premier League

Fútbol turco

Flamengo

Fútbol brasileño

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Deportes

Ver más
Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi dejó un mensaje lleno de nostalgia en su regreso al Camp Nou y reavivó las esperanzas de los culés: "Ojalá algún día pueda volver"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que ataques contra presuntas narcolanchas son legales: "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Armas nucleares

Trump instó al Departamento de Guerra a reiniciar pruebas de armas nucleares en respuesta a programas de otros países: "Este proceso comenzará de inmediato"

Bizarrap y Daddy Yankee / FOTO: EFE
Bizarrap

“Esta debió ser la canción del mundial”: Le llueven elogios al nuevo tema de Bizarrap con Daddy Yankee

Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

Petro defiende a Maduro y arremete contra María Corina Machado: "Es una persona despreciable la que invita a invadir su propio país"

Una fuerte tormenta solar golpeará a la Tierra en las próximas horas - Foto NASA
Tormenta solar

Lanzan alerta por una fuerte tormenta solar que golpeará la Tierra en las próximas horas

Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre