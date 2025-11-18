Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

El futbolista colombiano Jhon Arias, quien aún sigue adaptándose al ritmo de la Premier League, tras su vinculación al Wolverhampton el pasado mes de agosto, tras su paso exitoso por el Fluminense de Brasil, es seguido de cerca por un par de clubes que estarían dispuestos a ficharlo durante el próximo mercado de fichajes.

Así lo dio a conocer recientemente el periodista turco Ekerm Konur, por medio de su cuenta de ‘X’, quien señaló que el extremo cafetero de 28 años se encuentra dentro de los opcionados para reforzar al Galatasaray de Turquía.

“Jhon Arias es una de las opciones del Galatasaray, no el único objetivo. La lista de candidatos sigue siendo amplia”, Konur.

Aunque el futbolista cafetero no ha logrado llegar al nivel que lo caracterizó en el Fluminense, cada que tiene la oportunidad de sumar minutos con los Wolves y con la selección Colombia, busca la manera de destacarse.

Su compromiso y situación en Inglaterra también estaría siendo seguidas de cerca por parte de un equipo del Brasileirao, competencia que el extremo cafetero conoce muy bien.

Esto según la información compartida hace algunos días por el periodista de O Globo de Brasil, quien dio a conocer que el Flamengo, histórico rival del Fluminense, estaría evaluando un posible retorno de Arias al fútbol sudamericano.

“El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva”, indicó el periodista Diogo Dantas, periodista del medio antes mencionado.

A pesar de eso, Dantas dejó claro que, aunque su nombre suena con fuerza, “no es una de las prioridades” del equipo dirigido por Filipe Luís.

Esta alternativa, además, tendría pocas opciones de prosperar al tener en cuenta que, cuando el futbolista cafetero dejó las filas del Fluminense, prometió que de regresar al balompié brasileño, su primera alternativa sería al conjunto ‘Tricolor’.

Por ahora y mientras no existan propuestas oficiales de los equipos, Jhon Arias seguirá concentrado en el Wolverhampton, escuadra que lucha por mantenerse en la Premier League.

¿Cómo le ha ido a Arias con el Wolves?

Desde su vinculación al Wolverhampton de Inglaterra el pasado mes de agosto, el también extremo de la selección Colombia ha disputado un total de 719 minutos en 12 encuentros entre la Premier League y la Copa de la Liga de Inglaterra. Hasta el momento no ha logrado anotar, ni hacer asistencias.