Se apretó la tabla de posiciones de la LVBP: la diferencia entre el primero y el último es de apenas 4 desafíos

La tabla de posiciones de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional “está que arde”. la diferencia entre el primero y el último es de apenas 4 desafíos.

Así marcha peldaño por peldaño la plancha de la pelota venezolana:

Águilas del Zulia (14-10)

Caribes de Anzoátegui (14-11) - (0.5 de diferencia).

Tigres de Aragua (15-12) - (0.5 de diferencia).

Bravos de Margarita (14-12) - ( 1 de diferencia).

Leones del Caracas (11-12) - (2.5 de diferencia).

Cardenales de Lara (11-14) - (3.5 de diferencia).

Tiburones de La Guaira (11-15) - (4 de diferencia).

Navegantes del Magallanes (11-15) - (4 de diferencia).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

VEA TAMBIÉN Estos son los tres beisbolistas venezolanos que han muerto en el último mes o

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

VEA TAMBIÉN La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

VEA TAMBIÉN La Vinotinto Sub-17 se quedó con las ganas: los de Oswaldo Vizcarrondo le dicen adiós al Mundial tras perder con Corea del Norte o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.