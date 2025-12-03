NTN24
Venezuela

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Nicolás Maduro ha implementado nuevas medidas de seguridad, según reveló The New York Times citando fuentes de su entorno, en medio de un contexto de creciente presión internacional liderada por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, Maduro estaría cambiando regularmente de lugares para dormir y de dispositivos de comunicación, aunque públicamente mantiene una postura relajada.

Esta situación se produce después de que el gobierno de Trump rechazara las condiciones planteadas por el régimen en una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos sostenida hace dos semanas.

Charbel Najm señaló que "lo que está ocurriendo pone a la dictadura en un escenario sin precedentes, porque el nivel de presión que hoy se está ejerciendo sobre la estructura criminal que hoy dirige Nicolás Maduro" representa un cambio fundamental en el enfoque estadounidense.

o

“El régimen busca oxigenarse, ganar tiempo y burlarse de la comunidad internacional”, agregó. puntualizó.

Por su parte, Alejandro Martínez calificó el momento como "un asedio, de una presencia militar que no veía Venezuela desde 1902, es decir, un hecho sin precedentes".

Martínez añadió que "estamos hablando de una situación muy delicada, de las más delicadas, si no la más, que ha tenido el continente en muchísimo tiempo".

Entre tanto, Andrés Úsuga interpretó la situación como "un escalamiento de la puesta en escena del libreto geopolítico que está desarrollando Donald Trump y su gobierno".

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

Henrique Capriles | Foto EFE
Henrique Capriles

"No creo en que la solución sea bélica": Henrique Capriles se pronuncia sobre presión en Venezuela por despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento Hamás - Foto EFE
Violencia armada

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

