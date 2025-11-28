NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Guerra en Ucrania

Ataque de Rusia contra la capital de Ucrania dejó varios heridos: "Un intento por parte de los rusos de aterrorizar a la población civil"

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kiev, Ucrania - AFP
Reportes indicaron que se escucharon fuertes explosiones alrededor de la medianoche en el centro de Kiev.

Rusia lanzó un ataque con drones sobre Kiev, la capital de Ucrania, durante la madrugada del sábado y causó heridas en al menos seis personas, entre ellos un adolescente. Además, dejó importantes daños materiales en algunas zonas, según informaron las autoridades.

Reportes de agencias de noticias, como AFP, indicaron que se escucharon fuertes explosiones alrededor de la medianoche en el centro de la capital, que el alcalde Vitali Klitschko atribuyó a Moscú.

"Seis personas resultaron heridas en la capital tras un ataque del enemigo. Tres, entre ellas un menor de 13 años, fueron hospitalizadas", dijo el funcionario en un mensaje publicado en Telegram.

Tanto Klitschko como el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, aseguraron que en tres barrios de la ciudad resultaron afectados edificios residenciales, casas y automóviles.

"Drones enemigos están sobre la ciudad, con la defensa aérea respondiendo. Hay múltiples objetivos en las afueras de la capital", precisó Tkachenko en la misma plataforma digital.

Añadió que se trata "de un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil".

La acción de Moscú ocurre después de que a principios de esta semana, unas poderosas explosiones sacudieron a Kiev en la noche mientras drones y misiles rusos caían sobre la capital, lo que provocó incendios en edificios residenciales.

En esa andanada de ataques, siete personas murieron, según reportaron las autoridades de la ciudad.

