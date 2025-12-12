Estados Unidos desmiente al régimen de Venezuela sobre suspensiones de vuelos de deportación y dice que continuarán

Un funcionario del Gobierno estadounidense desmintió este jueves al régimen de Venezuela que más temprano había informado sobre una supuesta suspensión de vuelos de deportación.

Además, en declaraciones que dio a la agencia internacional Reuters, manifestó que los vuelos "continuarán".

"No hay nada de cierto en esto. Los vuelos de deportación a Venezuela continuarán", expresó.

A través de un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia del régimen, que encabeza Diosdado Cabello, informó antes que la medida fue tomada de manera "unilateral" por el gobierno estadounidense.

"La suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense", reza el escrito.

"Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados".

El último vuelo de repatriación fue recibido en Venezuela el pasado miércoles 10 de diciembre, con 218 migrantes deportados desde Estados Unidos.

Pese a las tensiones diplomáticas, desde enero el régimen venezolano ha recibido un total de 98 vuelos de deportación todos los miércoles y viernes.

Ya el pasado 3 de noviembre el canciller del chavismo, Yván Gil, había informado que la administración de Trump suspendió, en esa oportunidad, la ejecución de vuelos "pero que luego los había vuelto a solicitar, lo que dio pie a que se retomaran".

La presión de Estados Unidos sobre la dictadura venezolana se ha recrudecido luego de la incautación de un buque con petróleo venezolano en el Caribe por parte del Gobierno Trump y la imposición de más sanciones, mientras mantiene desde agosto el despliegue de buques militares y aviones de combate como parte de una operación contra carteles narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.