Ataques del régimen de Irán alcanzan el Aeropuerto Internacional de Dubái, obligando su cierre durante varias horas

Medio Oriente atraviesa una jornada crítica tras una nueva oleada de ataques del régimen iraní que se intensificaron durante la noche y la madrugada.

Un misil impactó en plena calle de Tel Aviv, según imágenes de cámaras de seguridad que muestran la caída de una peligrosa ojiva derribada. La población israelí ha debido refugiarse en búnkeres subterráneos mientras las sirenas antiaéreas suenan en Tel Aviv y otras regiones del país.

Pero la ofensiva del régimen iraní se extiende más allá de Israel. El Aeropuerto Internacional de Dubái sufrió un ataque con drones que provocó un enorme incendio en sus inmediaciones, obligando al cierre de operaciones aéreas durante varias horas. Datos de la plataforma Flightradar24 revelan una drástica reducción de vuelos en la zona.

El puerto petrolero de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos también fue atacado desde Irán. Imágenes satelitales de la NASA muestran una columna de humo negro elevándose durante tres días consecutivos desde el fin de semana. Las operaciones de carga de petróleo en este puerto estratégico permanecen suspendidas.

En respuesta, Israel y Estados Unidos continúan bombardeando objetivos iraníes. Al menos dos columnas de humo fueron visibles hoy sobre Teherán. Medios iraníes reportaron explosiones en la capital y en la ciudad vecina de Karaj. Israel confirmó el lanzamiento de una nueva oleada de bombardeos.

Simultáneamente, el ejército israelí avanza en operaciones terrestres limitadas contra posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano.

Según comunicado oficial, la actividad forma parte de "esfuerzos defensivos más amplios para establecer y reforzar una postura defensiva avanzada".

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Por su parte, el presidente Donald Trump llamó a China y países europeos de la OTAN a colaborar en la vigilancia del Estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de combustibles.

"China tiene alrededor del 90% de su petróleo del Estrecho de rmuz y sería bueno que otros países colaboraran con nosotros", afirmó Trump.

Sin embargo, el primer ministro británico y el gobierno alemán rechazaron implicarse directamente. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró desde Bruselas: "No veo que la OTAN haya tomado ninguna decisión al respecto ni que pueda asumir la responsabilidad del Estrecho de Ormuz".

La portavoz de la Casa Blanca insistió en que el presidente "continúa hablando con nuestros aliados en Europa y les pide que hagan más".