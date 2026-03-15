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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Pese al debilitamiento de su ejército ante EE. UU., el régimen de Irán advierte que si otros países intervienen el conflicto se extenderá

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abbas Araghchi (AFP)
Abbas Araghchi (AFP)
Tras más de dos semanas de conflicto, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán.

Irán lanzó este domingo una nueva amenaza, pero esta vez a otros países que si intervienen habrá "una escalada" en la guerra en Oriente Medio, a la que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llamó a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

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Por su parte, en una entrevista con NBC News, el presidente Donald Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, "solo por diversión".

Irán, por su parte, aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

"Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones", dijo el ministro Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

"Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos", añadió.

Tras más de dos semanas de conflicto, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

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Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Trump sugirió que quizás Mojtaba Jamenei no esté al mando de Irán. "No sé si está vivo", declaró. Según Araqchi, "no hay ningún problema" con el nuevo líder, quien según algunas fuentes resultó herido el primer día de la guerra.

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