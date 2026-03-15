Reducido a cenizas en segundos: EE. UU. revela videos de ataques aéreos a sistemas de defensa de Irán

Este domingo el Comando Central de Estados Unidos reveló nuevos videos de ataques aéreos a infraestructura militar del régimen de Irán.

El Centcom mostró nuevos audiovisuales desclasificados de la destrucción de lo que parecen ser sistemas de defensa y ataque militares.

En el video se cómo los proyectiles estadounidenses, lanzados desde el aire, reducen a cenizas en tan solo segundos al armamento iraní en tierra.

"El poder de combate iraní disminuye a medida que Estados Unidos se hace con el dominio de vastas zonas de Irán", dice la publicación del organismo militar en redes sociales.

Mientras el Ejército de Estados Unidos continúa el operativo contra objetivos de la dictadura iraní, el régimen ayatolá lanza amenazas hacia el Gobierno Trump y vecinos de Medio Oriente que sirven de sede de bases militares.

Este domingo, Irán lanzó una nueva amenaza a otros países que si intervienen habrá "una escalada" en la guerra en Oriente Medio.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llamó a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, en una entrevista con NBC News, el presidente Donald Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

Tras más de dos semanas de conflicto, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.