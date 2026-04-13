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Lunes, 13 de abril de 2026
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Netanyahu apoya el bloqueo naval de Trump contra régimen iraní: "Estamos en constante coordinación con Estados Unidos"

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Las fuerzas armadas de EE. UU. anunciaron que comenzarían un bloqueo de todos los puertos iraníes, después de que las conversaciones mantenidas el fin de semana con Teherán concluyeran sin acuerdo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo al bloqueo de los puertos iraníes decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Irán ha violado las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), el presidente Trump ha decidido imponer un bloqueo naval", declaró Netanyahu durante el Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina.

"Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos", dijo.

Las fuerzas armadas de EE. UU. anunciaron que comenzarían un bloqueo de todos los puertos iraníes, después de que las conversaciones mantenidas el fin de semana con Teherán concluyeran sin acuerdo.

Trump había anunciado en las redes sociales que bloquearía la estratégica ruta comercial del estrecho de Ormuz, que ha exigido a Teherán reabrir por completo, después de que el vicepresidente JD Vance abandonara las fallidas negociaciones con una delegación iraní en Islamabad.

Los militares indicaron que el bloqueo comenzaría a las 14H00 GMT, y se aplicaría a todos los buques que salgan de puertos iraníes o intenten atracar en ellos a ambos lados de esta vía fluvial clave.

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Netanyahu dijo que Teherán había violado desde el principio los términos de las conversaciones, y explicó que Vance le había informado tras la conclusión de las negociaciones en Islamabad.

"La ruptura se produjo por parte de los estadounidenses, que no pudieron tolerar la flagrante violación por parte de Irán de los términos para entablar negociaciones", dijo Netanyahu al gabinete.

"El acuerdo era que habría un alto el fuego y que los iraníes abrirían de inmediato el estrecho. No lo hicieron. Los estadounidenses no pudieron aceptar esto".

Netanyahu agregó que Vance le había dicho que la "cuestión central" para Trump era la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán y "garantizar que no haya más enriquecimiento en los próximos años -incluso en las próximas décadas-, ningún enriquecimiento dentro de Irán".

"Esa es su prioridad, y por supuesto también es importante para nosotros", añadió Netanyahu.

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