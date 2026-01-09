NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Donald Trump

Trump celebró excarcelaciones en Venezuela y canceló segundo ataque contra el régimen: "los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad"

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
La cooperación de Venezuela ha sido determinante para la decisión, dijo el mandatario.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio del régimen venezolano de liberar a un "número importante" de presos políticos.

Trump, que ha emprendido una campaña de presión sobre la dictadura, celebró la búsqueda de paz y la cooperación.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de la paz". dijo.

"Se trata de un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente, especialmente en lo que se refiere a la reconstrucción, de una forma mucho más amplia, mejor y más moderna, de sus infraestructuras de petróleo y gas". agregó.

Y añadió que, ante la cooperación del régimen, no habrá otro ataque como el que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"debido a esta cooperación, he cancelado la segunda oleada de ataques prevista anteriormente, que parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad"

Finalmente, aseguró que, en cuanto el sector petrolero, habrá una cuantiosa inversión.

"Las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, y hoy me reuniré con todas ellas en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto!", finalizó.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", dijo horas antes Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Y agregó: "considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el porte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe unida, pacífica y en búsqueda de la prosperidad".

Temas relacionados:

Donald Trump

Liberación de presos políticos

Cae Maduro en Venezuela

Presos políticos

Régimen venezolano

