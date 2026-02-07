NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Cuba

Aumenta la crisis energética en Cuba: régimen ordenó reducción de jornada laboral, restricción a la venta de combustible y menos viajes

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de ciudadanos en Cuba (AFP)
Trump ha intensificado su presión contra la dictadura de Cuba desde el ataque del 3 de enero a Venezuela con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de la isla.

El régimen de Cuba anunció medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que sufre la isla en medio de la presión de Estados Unidos hacia los jefes de la dictadura.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, aseguró que las medidas anunciadas fueron aprobadas el viernes en una reunión del Consejo de Ministros.

El también vice primer ministro, culpó a Estados Unidos y dijo que las políticas de presión del presidente Donald Trump "nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo".

Entre las medidas, que entrarán en vigor el lunes, están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunos hoteles y empresas estatales, así como la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves) y la práctica del teletrabajo.

"En mi trabajo mandaron a todo el mundo para su casa por un mes", explicó un empleado bancario.

En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.

Trump ha intensificado su presión contra la dictadura de Cuba desde el ataque del 3 de enero a Venezuela con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, y asumió el control del sector petrolero venezolano.

Además de cortar el flujo de crudo venezolano, firmó la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla, y dijo el lunes que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

El magnate busca un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista y sumida en una grave crisis económica, con una inflación galopante, escasez de combustible, alimentos y medicinas, y recurrentes apagones.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro Manuel Marrero dijo que "Cuba no se detiene" ante las sanciones de Washington.

"Siempre habrá solución para los problemas", dijo el dictador Miguel Díaz-Canel.

En 2025, se instalaron 49 parques fotovoltaicos en todo el país, lo que elevó la producción de energía solar del 3% hace dos años al 10% actual.

El jueves, Díaz-Canel anunció que su gobierno tenía un plan "para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible". "Vendrán tiempos difíciles" para los 9,6 millones de cubanos, apuntó.

Muchos cubanos aún recuerdan aquellos años de apagones de hasta 16 horas diarias, escasez de alimentos, calles vacías o llenas de bicicletas, fábricas paralizadas y empleados enviados a casa con apenas el 60% del salario.

