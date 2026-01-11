NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Lunes, 12 de enero de 2026
Miguel Díaz-Canel

Cabeza del régimen cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las advertencias que hizo Donald Trump sobre la isla: "nadie nos dicta qué hacer"

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

Este domingo, el líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la isla debe de alcanzar un acuerdo "antes de que sea tarde".

Desde su cuenta en la red social de X, Díaz-Canel aseguró que Trump "no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

Además, señaló que quienes "culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza", esto porque "saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE. UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

El líder del régimen puntualizó en su escrito que Cuba es "una nación libre, independiente y soberana", y afirmó que "nadie nos dicta qué hacer".

"Cuba no agrede, es agredida por EE. UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre", concluyó Miguel Díaz-Canel en su mensaje en la red social de X.

o

Esto se da luego del mensaje compartido por Trump en su cuenta de Truth Social, en donde expresó: "Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos".

El líder republicano también insinuó que la isla no tendrá más "petróleo ni dinero" proveniente de Venezuela ahora que su administración está a cargo del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", sentenció el presidente estadounidense.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez.

La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en X que Estados Unidos "se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".

Temas relacionados:

Miguel Díaz-Canel

Cuba

Régimen cubano

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González sobre las excarcelaciones: Celebrar no implica normalizar lo inaceptable

Foto: @EUCOM
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Militares venezolanos custodiando el Palacio de Miraflores | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González sobre las excarcelaciones: Celebrar no implica normalizar lo inaceptable

Jared Isaacman/ Elon Musk - Fotos AFP
Nasa

La NASA tiene nuevo administrador: será un astronauta con pasado vinculado a Musk y una contundente perspectiva sobre la carrera lunar contra China

Foto: @EUCOM
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Póster de 'Avatar: Fuego y Ceniza'- espectadores viendo una película-Foto: EFE/ imagen generada por Canva IA
Avatar: Fire and Ash

Va por buen camino: esta es la impresionante recaudación de 'Avatar: Fuego y Ceniza' luego de dos fines de semana liderando la taquilla

Militares venezolanos custodiando el Palacio de Miraflores | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez contradice a Trump nuevamente: "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre