Con acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, Estados Unidos confirma continuación de su Operación Lanza del Sur en el Caribe

Estados Unidos confirmó la continuación de su Operación Lanza del Sur con la exhibición de una serie de acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el mar Caribe.

El Comando Sur estadounidense publicó en sus redes sociales oficiales varias imágenes en las que se ven los ejercicios que las fuerzas militares han prolongado como preparación para una serie de misiones llevadas a cabo en la región.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos incautó sexto buque petrolero en el Caribe, lo confirmó el Comando Sur o

"La Operación Lanza del Sur demuestra la fuerza estadounidense en nuestro hemisferio y disuade a actores malignos y actividades ilícitas mediante una presencia abrumadora", escribió el Comando en una primera publicación el domingo en su cuenta de X.

"Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad", agregó, junto con una imagen del portaviones Gerald R. Ford.

Aunque en dicha imagen se ven únicamente decenas de aviones de combate estacionados sobre el preponderante buque con un cielo matutino de fondo, más tarde el mismo domingo, el Comando Sur posteó un nuevo mensaje relacionado con su misión, pero esta vez incluyó imágenes de sus efectivos durante ejercicios militares.

"Fuerza y precisión unificadas: las recientes operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) para interceptar la 'flota oscura' en el hemisferio occidental ponen de relieve la preparación, el poderío y la experiencia de nuestros combatientes", difundió el Comando Sur.

"A través de la Operación Southern Spear, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de combatir las actividades ilícitas en la región, en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia", añadió.

Las cuatro fotografías publicadas en ese nuevo post del Comando Sur, tres de ellas captadas durante la noche, muestran, entre varios elementos a analizar, a un efectivo apuntando un arma con una aeronave de fondo y a alrededor de una decena de militares subiendo a un helicóptero militar.

VEA TAMBIÉN Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético" o

"Las fuerzas militares de Estados Unidos están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur para apoyar la Operación Lanza del Sur y las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente Donald Trump de proteger la patria", reiteró el Comando Sur.