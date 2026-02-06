Buques de guerra estadounidenses llegaron a bahía ubicada a 78km de Cuba y plataforma especializada detectó un dron militar cerca de la isla

Los buques de guerra estadounidenses USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence llegaron recientemente a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Lanza del Sur en medio de máxima presión del Gobierno de Donald Trump al régimen de Miguel Díaz-Canel.

La llegada de las embarcaciones navales a la bahía, que está ubicada a 78 kilómetros de Cabo Maisí, el extremo más oriental de la provincia de Guantánamo (Cuba), fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Haití con imágenes de los buques.

"Por orden del secretario de Guerra, el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Lanza del Sur", publicó la embajada.

"Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más brillante para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su colaboración y apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero", agregaron.

Por otro lado, la plataforma rastreadora de vuelos en vivo, Flightradar24, reportó que el dron militar estadounidense MQ-4C Triton fue detectado en la madrugada de este viernes cerca de la costa norte de Cuba.

El MQ-4C Triton, cabe resaltar, es un dron desarrollado por la Armada de los Estados Unidos y es reconocido como un vehículo espía o de reconocimiento.

La propia Armada de los Estados Unidos lo describió en una publicación del martes como una "aeronave no tripulada de última generación diseñada para volar de forma autónoma en misiones largas sobre el océano, actuando como un vigilante persistente".

En Flightradar24 se pudo apreciar durante la madrugada del viernes el recorrido del dron militar que sobrevoló a mar abierto cerca de La Habana, capital de Cuba.

Ambos acontecimientos coinciden con la máxima presión que la administración del presidente Trump ha ejercido sobre el régimen de Díaz-Canel.

La situación en Cuba, de momento, es de extrema tensión económica y política, marcada por una crisis energética sin precedentes.

Díaz-Canel aseguró el jueves su disposición a entablar un diálogo con Estados Unidos, aunque bajo ciertas condiciones de "soberanía".

Estados Unidos ha criticado fuertemente la incesante represión del régimen cubano sobre quienes se oponen al fracasado sistema político, económico y social. Al cierre de enero, organizaciones de derechos humanos reportaron 1.207 presos por motivos políticos en la isla.