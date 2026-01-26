¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

La propuesta de la Junta de Paz presentada por el presidente Donald Trump se inscribe en un momento de alta tensión global, marcado por conflictos prolongados como la guerra en Ucrania y la inestabilidad persistente en Medio Oriente. Aunque la Casa Blanca ha defendido el organismo como una alternativa para destrabar negociaciones estancadas.

VEA TAMBIÉN Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero o

Durante el debate en Club de Prensa de NTN24, la politóloga y periodista Sabrina Bacal advirtió que el proyecto enfrenta obstáculos estructurales desde su origen.

Explicó que “hay un largo trecho, esto se ha visto como un proyecto más ambicioso y más polémico por el hecho de que ha invitado a países como Rusia que difícilmente pueden sentarse en una junta de paz y también por el cobro de 1.000 millones por el asiento”.

En contraste con Bacal, el periodista Edgardo Pinell subrayó que la iniciativa refleja el estilo no convencional de Trump en política exterior, especialmente frente al conflicto en Ucrania.

“Tratar de incorporar a Rusia en ciertos espacios políticos para facilitar algún proceso también de pacificación en Ucrania que ya va a cumplir 4 años de guerra, con el regreso de Trump definitivamente no ha seguido las reglas tradicionales de la política exterior”, consideró.

Bacal insistió en que uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de legitimidad del organismo, tanto por su composición como por las condiciones impuestas para participar. La periodista aseguró que "le falta legitimidad a esta Junta de Paz, sobre todos por los Estados que han aceptado ser miembros, por este tema de tener un presidente vitalicio y también esa cuota de entrada es como un club privado más que una entrada al multilateralismo”.

VEA TAMBIÉN "Ya basta de las órdenes de Washington": el mensaje de Delcy Rodríguez contra la administración de Donald Trump o

Por su parte, Pinell puso en duda la viabilidad a largo plazo de la Junta de Paz, especialmente cuando Trump deje la presidencia, y señaló que su funcionamiento parece responder más a una lógica política que institucional.

“Tengo dudas, después de que el presidente Trump termine la presidencia pueda sostener un organismo de este tipo, más allá de que este explicitado en el documento, porque eso está aprobado por estado más que por personas, por otro lado, la Junta de paz es una estructura de decisiones más política, pero por debajo hay una junta más administrativa”, concluyó.