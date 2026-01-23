NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Edmundo González

"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biord

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, denunció presiones en oficinas diocesanas para que su padre abandonara su liderazgo opositor a cambio de liberar a su esposo.

El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, se encuentra en el centro de una controversia tras las denuncias de Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

La joven acusó esta semana haber sido convocada a reuniones en oficinas diocesanas donde se le exigió presionar a su padre para abandonar su liderazgo opositor a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien estuvo más de un año en desaparición forzada.

El abogado penalista Zair Mundaray Rodríguez, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela, calificó la situación como un "secuestro extorsivo”.

"Si tú te vas a la ley, desde el punto de vista penal, es un secuestro extorsivo. La ley de contra secuestro y extorsión en Venezuela dice claramente que, si una persona ha sido legítimamente privada de la libertad y se ha pedido, a cambio de la libertad, ceder un derecho, entregar una suma de dinero o cualquier comportamiento, estamos frente a un secuestro extorsivo", explicó Mundaray.

o

Mundaray destacó que Tudares entra en la categoría de rehén político, documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos como personas retenidas sin racionalidad jurídica.

"Lo más impactante de este episodio histórico es que luego de la denuncia pasaron horas para que se produjera la excarcelación. Y además son los denunciados quienes lo entregan", señaló.

Respecto al papel de Biord, Mundaray fue contundente: "Él no está haciendo una mediación, él está instrumentalizando al rehén y además dando cuenta de que efectivamente se ha producido este hecho con una intencionalidad política".

El abogado advirtió que "hay sectores de la iglesia" y que Biord"representa un sector oficialista", recordando que históricamente "hubo sectores de la iglesia que apoyaron el nazismo, que apoyaron algunas dictaduras en el Cono Sur".

Mundaray explicó las implicaciones legales del caso: "Todo aquel que se haya prestado para el acto subsiguiente, que es pedir algo a cambio, y es que efectivamente se pidió algo a cambio, que es que Edmundo González renunciara a la lucha política, todo el que se haya prestado para eso es copartícipe del delito inicial".

Temas relacionados:

Edmundo González

Presos políticos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a personas atrapadas en un autobús en Guatemala – Foto: AFP
Guatemala

Tragedia vial en Guatemala: un autobús cae a un barranco y deja 15 muertos y 19 heridos

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tripulantes de la Estación Espacial Internacional - Foto AFP
Nasa

Misión de Space X regresa antes a la tierra luego de que uno de los astronautas enfermara

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Imagínate en unas elecciones limpias y libres cómo ganaríamos hoy": María Corina Machado sobre la transición en Venezuela

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Mark Carney y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

Aumentan las tensiones: Trump dijo que Canadá "vive gracias a EE. UU." y el primer ministro Carney le respondió

Bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a personas atrapadas en un autobús en Guatemala – Foto: AFP
Guatemala

Tragedia vial en Guatemala: un autobús cae a un barranco y deja 15 muertos y 19 heridos

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre