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Martes, 21 de abril de 2026
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El Salvador

Arranca en El Salvador el megajuicio contra cientos de miembros de la Mara Salvatrucha

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El Salvador | Foto AFP
El Salvador | Foto AFP
Hasta el momento, los fiscales estatales dijeron que tenían "pruebas suficientes para solicitar las penas máximas" contra los acusados, sin especificar si eso significaba cadena perpetua.

Casi 490 presuntos miembros de la poderosa banda centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos varios presuntos líderes, acusados de miles de asesinatos, fueron juzgados colectivamente en El Salvador esta semana.

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El Salvador está llevando a cabo juicios masivos contra miles de presuntos miembros de pandillas, muchos de los cuales han pasado años en prisión sin cargos ni derecho a visitar.

La Fiscalía General informó que 486 presuntos miembros de MS-13 estaban siendo juzgados por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29.000 homicidios.

El sistema judicial del país dijo que el juicio incluyó a "miembros del liderazgo nacional, líderes de la calle, coordinadores de programas de todo el país y fundadores de" MS-13.

Las autoridades salvadoreñas acusan al grupo de una serie de delitos, incluyendo el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022.

Tras esos asesinatos, el presidente Nayib Bukele, declaró una "guerra" contra las pandillas, que según él controlaban el 80 por ciento del territorio salvadoreño.

MS-13 está acusado del delito de rebelión "porque intentaron establecer un estado paralelo", dijo la Fiscalía General. Otros fiscales que llevan el caso añadieron que "vamos a juzgarlos y vamos a saldar una deuda histórica".

Bukele impuso en 2022 el estado de emergencia, que se ha utilizado para detener a más de 91.000 presuntos miembros de bandas, incluyendo miles de personas que posteriormente fueron declaradas inocentes.

La campaña, que hizo a Bukele enormemente popular, ha provocado una disminución dramática de la delincuencia, convirtiendo a El Salvador de uno de los países más peligrosos de América Latina en uno de los más seguros.

El destino de los detenidos se está decidiendo ahora en juicios masivos, con jueces anónimos imponiendo castigos universales a grandes grupos de acusados tras el proceso por videoconferencia desde prisión.

Asimismo, la administración Trump ha declarado a MS-13, la banda rival Barrio 18, entre otros, como organizaciones terroristas, designaciones que ha utilizado en parte para justificar ataques militares mortales contra presuntos barcos de tráfico de drogas.

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Las dos bandas nacieron entre la juventud salvadoreña en las calles de Los Ángeles y luego se extendieron de nuevo a El Salvador, donde aterrorizaron a la población durante más de tres décadas.

Bukele les ha acusado de asesinar a 200.000 personas durante tres décadas, incluyendo unas 80.000 que desaparecieron sin dejar rastro. Frente a los antecedentes, los fiscales estatales dijeron que tenían "pruebas suficientes para solicitar las penas máximas" contra los acusados, sin especificar si eso significaba cadena perpetua.

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