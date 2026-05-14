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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Mundial de Fútbol

Shakira tendrá importante papel durante la final del Mundial de fútbol: así lo confirmó Chris Martin, líder de la banda Coldplay

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Shakira - Foto AFP
Shakira - Foto AFP
Fueron revelados los nombres de las estrellas del espectáculo de medio tiempo durante la final de evento deportivo.

La cantante colombiana Shakira fue confirmada junto a Madonna y la banda de K-pop BTS como las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol en Norteamérica, la cual se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Se trata del primer show de este tipo que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol y cuya curaduría está a cargo de Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

La lista de artistas de dicho show, que busca copiar el estilo del Super Bowl de la NFL, fue compartida en redes sociales de Coldplay con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

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"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le expresó Martin a Elmo.

Aunque un show de medio tiempo durante la final de un Mundial es algo nuevo, existen precedentes en otros grandes torneos de fútbol organizados en Estados Unidos.

Para recabar esos casos no hay que ir muy lejos, ya que el año pasado se celebró un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA. El espectáculo, en el que actuó el colombiano J Balvin, alargó la pausa más allá de los 15 minutos reglamentarios.

Por otro lado, en 2024, durante la final de la Copa América celebrada en Miami también ofreció un recital durante el descanso encabezado por Shakira.

La barranquillera, quien lleva vinculada con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas, es la intérprete del recordado Waka Waka, himno del Mundial 2010.

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Además, actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.

Recientemente, la expareja del futbolista español Gerard Piqué presentó una canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada "Dai Dai", con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La primera edición del Mundial de Fútbol ampliado a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

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