Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) subió este domingo a sus redes sociales un video en el que familiares denunciaron que sus seres queridos encarcelados, en huelga de hambre en Zona 7, estarían siendo obligados a comer bajo amenazas de castigo.

Los familiares aseguraron tener información "extraoficial" respecto a que las amenazas, en caso de que los presos políticos no comieran, estaban relacionadas con traslados a celdas de castigo.

"Ellos se encuentran en huelga de hambre, pero en el día de hoy tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario, el señor Sifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que, si no lo hacen, van a ser pasados a una celda de castigo", contó Petra Vera, familiar del preso político Wilfran Perea en un video a las afueras de Zona 7.

Vera recalcó que, junto a los familiares de dichos presos políticos, exigen en primer lugar que los derechos humanos de las víctimas sean respetados y en segundo lugar "la liberación inmediata y plena de cada uno de ellos".

Los familiares de los presos políticos de Zona 7, cabe resaltar, se unieron en la mañana del sábado a la huelga de hambre iniciada por los presos políticos después de que fueron excarcelados solo 17 de los 50 que allí permanecen.

"De igual manera nosotros como familiares de dichos presos políticos iniciamos una huelga de hambre en el día de ayer y en el día de hoy ya se están cumpliendo 24 horas, nos hemos sumado también a esa huelga de hambre", expresó Vera.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela han llevado a cabo una lucha pacífica con la que reclaman la libertad, sin condiciones ni medidas impuestas por el régimen, de todos los presos políticos sin excepción.

A las manifestaciones pacíficas se sumó una masiva movilización el jueves en el marco del Día de la Juventud para exigir, entretanto, libertad para todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.

La Asamblea Nacional aplazó el mismo jueves la aprobación de la controvertida ley de amnistía para la próxima semana en Venezuela, anunciada a finales del mes pasado por Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.