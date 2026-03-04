"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el régimen iraní está siendo aplastado por completo": la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el régimen iraní está siendo "aplastado por completo" por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen iraní terrorista y paria está siendo aplastado por completo", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

VEA TAMBIÉN Senado de Estados Unidos examina límite a poderes de Trump en los ataques contra el régimen de Irán o

Además, señaló que el mandatario asistirá a una ceremonia para recibir los restos de los soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán.

"El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado solemne de estos héroes estadounidenses para acompañar en el dolor a sus familias", declaró Leavitt.

La portavoz también aseveró que España aceptó "cooperar" con el ejército estadounidense en su guerra contra Irán, después de que Madrid se negara a permitir que aviones de guerra del país norteamericano usaran sus bases.

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense", dijo Leavitt, sobre España sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría esa cooperación.