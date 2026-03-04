NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el régimen iraní está siendo aplastado por completo": la Casa Blanca

marzo 4, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el régimen iraní está siendo "aplastado por completo" por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen iraní terrorista y paria está siendo aplastado por completo", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Además, señaló que el mandatario asistirá a una ceremonia para recibir los restos de los soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán.

"El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado solemne de estos héroes estadounidenses para acompañar en el dolor a sus familias", declaró Leavitt.

La portavoz también aseveró que España aceptó "cooperar" con el ejército estadounidense en su guerra contra Irán, después de que Madrid se negara a permitir que aviones de guerra del país norteamericano usaran sus bases.

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense", dijo Leavitt, sobre España sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría esa cooperación.

 

