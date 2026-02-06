NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por sospechas en los saltadores de Esquí que estarían agrandando su pene para mejorar sus resultados

febrero 6, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Esquiador de salto / FOTO: EFE
La prensa alemana fue la que hizo eco de una teoría según la cual algunos saltadores habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico para agrandar su miembro y así modificar las dimensiones de su traje.

Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 (6-22 de febrero) afirmaron que investigarán las sospechas sobre un método que habría sido usado por saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su pene, con el objetivo de mejorar sus resultados.

"El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que os prometo que voy a ponerme con esto", afirmó el presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, preguntado sobre esta cuestión en una conferencia de prensa.

Esas sospechas, reveladas por la prensa alemana, se sustentan en la teoría de que saltadores de esquí se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su entrepierna y así modificar la amplitud de su traje de competición.

Ese procedimiento permitiría a los saltadores obtener una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, por lo tanto, aterrizar más lejos.

Al respecto, la Federación Internacional de Esquí (FIS) afirmó que no hay ninguna prueba que permita afirmar que saltadores de esquí recurrieron a un alargamiento de pene para mejorar su rendimiento deportivo.

"No ha habido nunca la menor indicación, y menos aún la menor prueba, de que un participante haya recurrido nunca a una inyección de ácido hialurónico para tratar de lograr una ventaja", reaccionó Bruno Sassi, director de comunicación de la FIS.

"Ese rumor loco salió hace unas semanas a partir de simples habladurías", insistió.

Durante una conferencia de prensa el jueves en Milán, los dirigentes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) indicaron su intención de estudiar el caso.

