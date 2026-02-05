NTN24
Álex Saab

Estas son las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado este miércoles en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta dos demandas civiles activas en cortes federales de Miami, pese a que en marzo de 2024 recibió una clemencia ejecutiva del entonces presidente Joe Biden que cerró su caso penal.

Durante poco más de dos años, Saab permaneció detenido en el Centro de Detención Federal del downtown de Miami, tras ser acusado formalmente el 25 de julio de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con Álvaro Pulido Vargas.

La imputación original comprendía ocho cargos: uno por conspiración para cometer lavado de dinero y siete por lavado de dinero en transferencias concretas.

El 28 de marzo de 2024, un juez emitió una orden que cerraba el caso penal tras la concesión de clemencia de Biden. Sin embargo, esta decisión no afecta dos procesos civiles que continúan en el Distrito Sur de Florida.

o

El primero, conocido como caso civil Kenemore con fecha del 14 de agosto de 2025, fue presentado por la familia Kenemore y otras víctimas contra Nicolás Maduro, la cúpula del Cártel de los Soles, PDVSA y Alex Saab. La demanda los acusa de terrorismo bajo la ley federal y de Florida, además de crimen organizado, señalándolos de operar un narcoestado que secuestra, tortura y ataca a opositores con apoyo financiero de Saab.

El segundo caso civil fue presentado el 6 de enero de 2025. En este, Maduro, Saab y la cúpula Chavista son demandados por operar una empresa de narcoterrorismo que habría financiado con cocaína y oro el secuestro y tortura de ciudadanos estadounidenses usados como moneda de cambio.

Según la imputación, Saab es señalado como pieza clave en el lavado de dinero que hace posible esa maquinaria.

Al respecto, el académico y politólogo venezolano Wilfredo Páez Gallardo explicó en NTN24 que Saab se involucró en el régimen desde el año 2000, inicialmente vinculado con construcción de viviendas con fondos especiales.

"Sería mucho más importante para el señor Nicolás Maduro que el señor Saab colabore, porque él sabe muy bien cómo es el entramado de corrupción", afirmó.

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
