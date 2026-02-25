NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Régimen cubano

"Estaremos preparados para responder en consecuencia": Marco Rubio se pronuncia sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de Estados Unidos

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guardacostas del régimen cubano - Foto: EFE
Guardacostas del régimen cubano - Foto: EFE
El vicepresidente JD Vance también se refirió al suceso que sigue bajo investigación,

Guardacostas cubanos mataron este miércoles a tiros a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos e hirieron a otras seis en aguas territoriales de la isla, en medio de crecientes tensiones con Washington.

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves, dijo que Estados Unidos investigará los hechos y responderá "en consecuencia".

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", comentó Rubio durante una conferencia de prensa en Bassaterre.

o

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro), cuando un buque de guardacostas de la isla se acercó para pedir la identificación de la lancha matriculada en el estado de Florida. Desde la embarcación "se abrió fuego contra los efectivos cubanos" y resultó herido el comandante de la embarcación cubana, precisó el Ministerio del Interior del régimen cubano en un comunicado.

Las autoridades cubanas informaron que "como consecuencia del enfrentamiento (...) cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

La nota divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha ni la procedencia exacta de la embarcación ni el motivo de su presencia en aguas territoriales cubanas.

El vicepresidente estadounidense, James David Vance, aseguró que su país está "vigilando" el incidente, pero añadió que espera que no sea grave.

o

“No conocemos muchos detalles, así que dejaré que la Casa Blanca nos dé más información a medida que la recibamos. Ciertamente, es una situación que estamos monitoreando. Esperemos que no sea tan grave como tememos, pero no puedo decir más porque simplemente no sé más”, añadió.

Más temprano, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación sobre el hecho.

"El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas", dijo.

