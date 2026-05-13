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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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María Elvira Salazar

“Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela”: Congresista de EE. UU. lanza fuerte mensaje a la líder del régimen de Venezuela

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y María Elvira Salazar | Fotos EFE
Delcy Rodríguez y María Elvira Salazar | Fotos EFE
Ante las gestiones de Rodríguez sobre el evento, Salazar advirtió que “el presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Baba y los 40 ladrones”.

La miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el 27° distrito congresional de Florida, Estados Unidos, arremetió esta semana contra el régimen de Venezuela ante la disputa por Esequibo.

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Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela”, escribió la congresista en su red social X.

Aseguró que, ante la gestión de Rodríguez, “el presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Baba y los 40 ladrones”.

“No se negocia con él mediante cartas secretas mientras se intenta robar territorio a una nación libre y soberana como Guyana”, añadió.

Además, la congresista presentó una reflexión de cómo Guyana ha gestionado sus recursos a través de formas limpias con acuerdos con consorcios internacionales.

“A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo. Gestionaron su riqueza petrolera de manera responsable, crearon un fondo soberano de riqueza y vieron cómo el PIB per cápita se cuadruplicó en solo cinco años”, explicó.

Salazar, en sus declaraciones concluyó con contundente mensaje hacia la líder del régimen venezolano. “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”.

Las declaraciones de la congresista de Estados Unidos se dan luego de que Delcy Rodríguez anunciara el pasado sábado que representará a su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la Haya, en medio de la diputa territorial con Guyana por el Esequibo.

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Rodríguez cuestionó al presidente de Guyana, Irfaan Ali, por sus molestias ante el uso de un pin con el mapa de Venezuela que ostenta el Esequibo, acusando a Guyana de intentar “borrar la memoria” y “aniquilar la historia” al no reconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Aunque su disputa viene desde hace años, esta se ha intensificado luego de que ExxonMobil hallara enormes yacimientos petrolíferos en alta mar en 2015, lo que ha convertido en Guyana en la nación con altas reservas mundiales de crudo per cápita.

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