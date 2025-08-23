NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Franja de Gaza

"Basta ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Junior Aguirre, profesor de política global, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

El viernes la Organización de Naciones Unidad declaró el "estado de hambruna" en la Franja de Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica".

Frente a esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el anuncio de "mentira descarada".

"Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna", aseguró el dirigente.

Los expertos del organismo denuncian que medio millón de gazatíes están en condiciones "catastróficas", el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta hambruna "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en Ginebra.

Junior Aguirre, profesor de política global, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

