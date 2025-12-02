NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Coronel en retiro de la Armada de Estados Unidos explica en qué consistiría "la fase dos" de la presión sobre el régimen de Maduro

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, el coronel en retiro Octavio Pérez explicó los procedimientos militares y de comunicación previstos ante una posible intervención en Venezuela.

El coronel en retiro de la Armada de los Estados Unidos y exoficial de Inteligencia, Octavio Pérez, ofreció un análisis detallado sobre el plan de contingencia militar que estaría preparando su país ante un posible escenario de intervención en Venezuela.

El experto destacó las capacidades poco conocidas de un portaviones: "un portavión tiene dos estaciones de televisión, un análogo digital, tiene dos estaciones de radio, tiene un hospital, puede abastecer a 60.000 casas con la energía nuclear".

Asimismo, explicó que estos recursos permitirían establecer comunicación con la población venezolana y coordinar con posibles fuerzas disidentes.

Pérez detalló que el presidente estadounidense ,Donald Trump, declaró una "zona de explosión aérea" sobre Venezuela, lo que significa que "nadie puede volar sobre Venezuela".

o

Las operaciones no requerirían sobrevolar territorio venezolano: "Ellos pueden disparar desde el sur del Caribe en aguas internacionales y ese misil recorrer 4.400 kilómetros, 600 kilómetros y darles su objetivo".

Además, explicó que la primera fase del plan de contingencia consistiría en "voleo de misiles, misiles cruceros, drones artillados disparándole objetivo, drones de observación".

Ante ello, destacó que, si Venezuela respondiera militarmente, "se quedarán sin fuerzas aéreas y se quedarán sin fuerzas de defensa antiaérea".

Habló además de lo que sería una segunda fase de la presión que desde hace meses ejerce Washington sobre el régimen madurista. Afirmó que incluirá “atacar los centros de producción y distribución de la droga”. "Es cuestión de horas, de días", aseveró.

Según Pérez, estos planes están preparados, pero no poseen un cronograma fijo. "No tiene fecha en el calendario".

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Coronel en retiro de la Armada de Estados Unidos explica en qué consistiría "la fase dos" de la presión sobre el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Soldados en Ucrania - Foto EFE
Presos políticos

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Soldados en Ucrania - Foto EFE
Presos políticos

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Incendio en Hong Kong - AFP
Incendio

Impactantes imágenes del voraz incendio que arrasó un edificio residencial de Hong Kong y que dejó al menos 36 muertos

Foto: Cinepolitana
Gastronomía

Capital en Sudamérica se ve beneficiada por novedoso proyecto de tradición europea: así funciona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre