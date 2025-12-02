Coronel en retiro de la Armada de Estados Unidos explica en qué consistiría "la fase dos" de la presión sobre el régimen de Maduro

El coronel en retiro de la Armada de los Estados Unidos y exoficial de Inteligencia, Octavio Pérez, ofreció un análisis detallado sobre el plan de contingencia militar que estaría preparando su país ante un posible escenario de intervención en Venezuela.

El experto destacó las capacidades poco conocidas de un portaviones: "un portavión tiene dos estaciones de televisión, un análogo digital, tiene dos estaciones de radio, tiene un hospital, puede abastecer a 60.000 casas con la energía nuclear".

Asimismo, explicó que estos recursos permitirían establecer comunicación con la población venezolana y coordinar con posibles fuerzas disidentes.

Pérez detalló que el presidente estadounidense ,Donald Trump, declaró una "zona de explosión aérea" sobre Venezuela, lo que significa que "nadie puede volar sobre Venezuela".

Las operaciones no requerirían sobrevolar territorio venezolano: "Ellos pueden disparar desde el sur del Caribe en aguas internacionales y ese misil recorrer 4.400 kilómetros, 600 kilómetros y darles su objetivo".

Además, explicó que la primera fase del plan de contingencia consistiría en "voleo de misiles, misiles cruceros, drones artillados disparándole objetivo, drones de observación".

Ante ello, destacó que, si Venezuela respondiera militarmente, "se quedarán sin fuerzas aéreas y se quedarán sin fuerzas de defensa antiaérea".

Habló además de lo que sería una segunda fase de la presión que desde hace meses ejerce Washington sobre el régimen madurista. Afirmó que incluirá “atacar los centros de producción y distribución de la droga”. "Es cuestión de horas, de días", aseveró.

Según Pérez, estos planes están preparados, pero no poseen un cronograma fijo. "No tiene fecha en el calendario".