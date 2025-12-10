"Mejor que se espabile, o será el siguiente; espero que esté escuchando": el mensaje de Trump al presidente Petro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, podría meterse en problemas por cuenta de recientes posturas que ha tenido sobre políticas de Washington, es especial, contra el narcotráfico en América Latina.

"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo Trump ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump replicó que no ha “pensado mucho en ello".

"Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", recordó el presidente republicano.

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los "narcoterroristas" llegarán "muy pronto".

Trump ha dicho que esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, lo que despertó preocupación en sectores colombiano.

El mandatario republicano reveló igualmente este miércoles que Estados Unidos incautó un "gran" petrolero frente a las costas venezolanas, aunque sin dar más detalles.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas. Así que lo verán más adelante. Y hablaremos de ello más adelante con otras personas”, aseveró el mandatario estadounidense.

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región del Caribe, que incluye un portaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.