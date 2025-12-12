NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Pettus supervisará el incremento militar en el Caribe y los polémicos ataques contra presuntos traficantes de drogas en la región.

El teniente general Evan L. Pettus asumió este viernes el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción comprende la región de America Latina y el Caribe, donde Washington ha desplegado miles de soldados para una presunta operación contra narcotraficantes.

"Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos", dijo durante una ceremonia celebrada en la sede del cuerpo en Doral, a las afueras de Miami.

Pettus, que hasta la fecha era el comandante de las fuerzas aéreas del Comando Sur, supervisará el incremento militar en el Caribe y los polémicos ataques contra presuntos traficantes de drogas en la región.

Sustituyó al almirante Alvin "Bull" Holsey, retirado a la vida civil tras 37 años de servicio. Holsey anunció a mediados de octubre su retiro como jefe del Comando Sur.

Según medios estadounidenses, Holsey había expresado su preocupación por los ataques contra presuntas narcolanchas, pero ni él ni el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han dado públicamente ninguna razón para su partida.

Desde septiembre, Washington ha lanzado una operación contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 87 muertos.

Estados Unidos movilizó además en el Caribe al mayor portaviones del mundo, junto con una flota de buques de guerra.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, suscitan dudas, ya que la nación sudamericana tiene un peso bastante inferior a países como Colombia o México en el narcotráfico.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que el gobierno de Donald Trump tiene intención de derrocarlo.

Washington y gran parte de la comunidad internacional reitera que Maduro cometió fraude electoral el año pasado para mantenerse al frente de un país golpeado por años de crisis económica y política.

"Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero trabajando junto a nuestros socios podemos y vamos a lograr un impacto duradero", declaró Pettus en su discurso.

