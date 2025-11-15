NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Narcotráfico en Venezuela

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La organización Insight Crime aseguró que los ataques en el Caribe por parte de Estados Unidos a las presuntas narcolanchas ha generado que se cambien las rutas y los métodos para mover droga.

El mundo conmemora el día internacional para la prevención y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, una fecha que urge a los países contrarrestar la creciente amenaza del crimen organizado que pone en riesgo la paz, la seguridad y el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

Los desafíos de la actividad criminal y delictiva crecen de manera incontrolable por nuevas herramientas digitales, la evolución de la delincuencia alerta a las naciones por esfuerzos coordinados.

o

Jeremy McDermott, co-director y cofundador de la organización Insight Crime que investiga el crimen organizado en América Latina, habló en La Tarde de NTN24 acerca del crecimiento de las bandas criminales en la región y señaló que esto se debe al crecimiento de la producción de droga. Además, se refirió a los ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe.

“La campaña actual de Estados Unidos que empezó en el Caribe y que ahora se extiende al Pacífico, busca detener el narcotráfico, pero no ha tenido un impacto en la producción ni en el flujo de droga, lo que ha hecho es cambiar algunas de las rutas y la manera de mover las drogas, ya no usan las lanchas ‘go fast’ sino otro tipo de barcos, no han parado, solo hn reducido la cantidad de droga del norte de Venezuela”, aseguró el invitado.

Nuestras fuentes en Venezuela nos han dicho que ahora el narcotráfico ha empujado a transportar más por la ruta del sur del país, hacía Guyana, Surinam y el norte de Brasil y ese mercado va para Europa, pero el Caribe ha sido una de las principales rutas hacia Estados Unidos”, complementó el experto.

Temas relacionados:

Narcotráfico en Venezuela

Crimen organizado

Latinoamérica

Narcolancha

