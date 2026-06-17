Bogotá modifica la ley seca para la segunda vuelta presidencial: conozca la nueva fecha y horario

La Alcaldía de Bogotá informó sobre una modificación en los horarios de la ley seca para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para este domingo 21 de junio.

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De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 20 de junio, y no desde las 6:00 p. m. del viernes 19, como se había establecido inicialmente.

De acuerdo con el funcionario, el cambio tiene como objetivo mantener las garantías de seguridad durante la jornada electoral sin afectar de manera significativa la actividad económica de sectores que tradicionalmente registran un alto movimiento comercial durante los fines de semana.

“Reconocemos la importancia de impulsar todo lo que se pueda la actividad económica y seguir construyendo consensos de ciudad con el sector comercio”, afirmó el secretario.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró en su cuenta de X que la medida entrará en vigor a partir de las 12:00 am del sábado.

“La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, afirmó.

Durante este tiempo, estará prohibido el consumo, venta y comercialización de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y el consumo en lugares públicos.

De esta manera, según las autoridades locales, se pueda asegurar un proceso electoral pacífico y con responsabilidad.