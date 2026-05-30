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Sábado, 30 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia acusa a Ecuador de "injerencia" electoral tras anuncio sobre aranceles

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100% a las importaciones del vecino país tras conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.

Colombia acusó este sábado a Ecuador de "injerencia" en sus elecciones y de presentar como un gesto de "buena voluntad" de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A las puertas de los comicios del domingo en Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100% a las importaciones del vecino país tras conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.

La disputa entre ambos países surgió en febrero, cuando Noboa acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común, e impuso aranceles. Desde entonces, ambas naciones se aplican gravámenes de hasta 100%.

El derechista De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialismo, se perfilan para liderar la votación del 31 de mayo y disputar un balotaje el 21 de junio, según las encuestas.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el gobierno de Noboa intenta interferir para impulsar a la extrema derecha.

Tras el anuncio de Noboa, la cancillería colombiana expresó su "categórico rechazo" a lo que calificó de "deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia".

"Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático", señaló la cartera en un comunicado.

Noboa afirmó que, tras su conversación con De la Espriella, ambos acordaron combatir de forma conjunta el narcotráfico en la frontera común.

Colombia consideró que el presidente ecuatoriano presentó de manera "engañosa" su decisión sobre los aranceles.

El gobernante ya había adelantado a inicios de mayo que reduciría el gravamen del 100% al 75% a partir del 1 de junio.

La cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de las tarifas responde a "órdenes perentorias" impuestas por la Secretaría General de la CAN.

"Los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados", añadió.

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