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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la eliminación de "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluye algunos de Venezuela

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anunciado anteriormente que el Gobierno revisaría sus listas de sanciones.

Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 76 "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluyó algunos de Venezuela.

De acuerdo con informe, entre las entradas eliminadas se encontraban 39 personas fallecidas, 14 personas o embarcaciones que ya no se consideraban operativas, así como 13 empresas desaparecidas y 10 entradas que carecían de información de identificación suficiente para que las penas o sanciones fueran efectivas.

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"Las sanciones no están pensadas para ser eternas", aseguró un alto funcionario del Tesoro, quien habló bajo condición de anonimato.

Y añadió: "Por ejemplo, hemos reducido nuestras sanciones contra Siria y Venezuela para que se ajusten mejor a nuestros intereses de política exterior y seguridad nacional".

Cabe mencionar que la semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el Gobierno revisaría sus listas de sanciones para que las restricciones fueran más efectivas y específicas.

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Actualmente, la lista de sanciones de Washington incluye más de 18.000 entradas, entre las que se encuentran personas físicas, empresas, compañías estatales y buques mercantes.

El esfuerzo por simplificar la lista tiene como objetivo principal evaluar miles de solicitudes que tienen más de 10 años de antigüedad y que nunca han dado lugar a ninguna medida coercitiva.

La primera ronda de eliminaciones de la lista incluye varias designaciones de principios de la década de 2000, año en el que Estados Unidos amplió radicalmente su lista de sanciones con una serie de designaciones antiterroristas debido a los atentados del 11 de septiembre.

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