Asistente técnico de la selección Colombia podría convertirse en entrenador de un equipo colombiano una vez finalice la Copa del Mundo

En las últimas horas se ha conocido que el asistente técnico de la selección Colombia, Luis Amaranto Perea, sería una de las principales opciones para asumir la dirección técnica de uno de los equipos antioqueños, al que se sumaría una vez finalice su participación en el Mundial con el combinado nacional.

Se trata del Independiente Medellín, escuadra que se encuentra en búsqueda de entrenador, tras la salida de Alejandro Restrepo el pasado mes de abril.

El interés del conjunto antioqueño por el asistente técnico de la selección Colombia ha ido creciendo, luego de que Leonel Álvarez rechazara la propuesta de las directivas del ‘Poderoso de la Montaña’.

Tras recibir la negativa de Álvarez, quien era la principal opción para asumir la dirección técnica, desde el DIM comenzaron a evaluar nuevas alternativas, dentro de las cuales se encuentra Luis Amaranto Perea.

El exfutbolista parece ser la opción más cercana para asumir la dirección técnica del equipo rojo de Antioquia, esto según la información compartida por el periodista deportivo Julián Capera, quien entregó un par de detalles de esta negociación.

“La propuesta de Independiente Medellín a Amaranto Perea es por un contrato de dos años y un valor similar al que le ofrecieron a Leonel Álvarez”, indicó Capera por medio de su red social de X.

Aunque el acuerdo entre el ‘Poderoso’ y el exfutbolista aún no se habría cerrado, teniendo en cuenta los compromisos que actualmente tiene el exdefensor con la Selección Colombia, con la cual adelantará preparación de cara a la Copa del Mundo.

Según la información compartida por Capera, todo parece indicar que este delegaría un cuerpo técnico que adelantaría trabajos de pretemporada con el equipo antioqueño y, una vez termine su participación en el certamen mundialista con el combinado cafetero, asumiría la dirección técnica.

“Su cuerpo técnico asumiría la pretemporada y el entrenador se sumaría tras la Copa del Mundo, donde será asistente de la Selección Colombia”, sentenció Capera.

Por ahora, el club no se ha pronunciado al respecto; se espera que en los próximos días se pronuncie frente a este tema y dé a conocer a los amantes del fútbol colombiano y a los seguidores del Independiente Medellín quién asumirá el cargo de técnico la próxima temporada.

¿Quién es Luis Amaranto Perea?

Es un exfutbolista colombiano, tiene un pasado con el DIM, escuadra en la que debutó como jugador profesional en 2000, equipo donde construyó las bases que le permitieron abrirse un lugar en el futbol internacional, donde representó los colores del Boca Juniors (Argentina), Atlético de Madrid (España) y Cruz Azul (México).

Como entrenador, Luis Amaranto Perea dio sus primeros pasos con el Atlético de Madrid Cadete, del cual estuvo a cargo en 2018; luego dirigió a Itagüí Leones y el Junior de Barranquilla.

Desde 2022, hace parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo con la selección Colombia de Mayores, con la cual disputará su primer Mundial como asistente técnico.