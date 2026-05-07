Prensa asiática asegura que un petrolero chino fue atacado cerca del estrecho de Ormuz: esto se sabe

Un petrolero de propiedad china fue atacado el lunes cerca del estrecho de Ormuz, de acuerdo con lo que informó el grupo de medios de comunicación Caixin, con sede en Pekín.

Caixin, cabe resaltar, citó a una persona que habló bajo condición de anonimato y que aseguró que se trata de la primera vez que un buque petrolero chino sufre un ataque.

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La cubierta del buque, cuyo nombre no se ha revelado, se incendió luego de haber recibido la ofensiva. El barco llevaba la inscripción "China Owner & Crew", según Caixin.

Hasta el momento no hay información sobre si algún miembro de la tripulación de la embarcación resultó herido luego del ataque.

El ataque reportado por la prensa china se dio el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el Proyecto Libertad, un plan para ayudar a los buques varados, pero que el mandatario suspendió al día siguiente en un intento por alcanzar un acuerdo con el régimen iraní.

El tráfico por el estrecho, por el que pasa el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, se ha visto enfrentado a una serie de bloqueos desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

Es importante mencionar que China sigue siendo un comprador clave del petróleo iraní, que ha sido objeto de un bloqueo de Estados Unidos en el golfo de Omán como medida de presión contra el régimen de los ayatolás.

Trump señaló el lunes que Estados Unidos iniciaría esfuerzos para ayudar a los barcos varados en Ormuz, pero los suspendió un día después previendo un acuerdo y luego de la respuesta del régimen de Irán, que lanzó drones y misiles contra varios barcos y contra sus vecinos, en particular contra Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que se cree que el buque chino dañado es el petrolero y buque cisterna de productos químicos JV Innovation, con bandera de las Islas Marshall, que el lunes había informado de un incendio en su cubierta a los buques cercanos.

El incidente tuvo lugar frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, cerca de Mina Saqr, según el informe.