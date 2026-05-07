NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
estrecho de Ormuz

Prensa asiática asegura que un petrolero chino fue atacado cerca del estrecho de Ormuz: esto se sabe

mayo 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Buque petrolero/ Bandera de China - Fotos de referencia Canva
Buque petrolero/ Bandera de China - Fotos de referencia Canva
El incidente habría tenido lugar frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, cerca de Mina Saqr, según el medio chino Caixin.

Un petrolero de propiedad china fue atacado el lunes cerca del estrecho de Ormuz, de acuerdo con lo que informó el grupo de medios de comunicación Caixin, con sede en Pekín.

Caixin, cabe resaltar, citó a una persona que habló bajo condición de anonimato y que aseguró que se trata de la primera vez que un buque petrolero chino sufre un ataque.

o

La cubierta del buque, cuyo nombre no se ha revelado, se incendió luego de haber recibido la ofensiva. El barco llevaba la inscripción "China Owner & Crew", según Caixin.

Hasta el momento no hay información sobre si algún miembro de la tripulación de la embarcación resultó herido luego del ataque.

El ataque reportado por la prensa china se dio el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el Proyecto Libertad, un plan para ayudar a los buques varados, pero que el mandatario suspendió al día siguiente en un intento por alcanzar un acuerdo con el régimen iraní.

El tráfico por el estrecho, por el que pasa el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, se ha visto enfrentado a una serie de bloqueos desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

Es importante mencionar que China sigue siendo un comprador clave del petróleo iraní, que ha sido objeto de un bloqueo de Estados Unidos en el golfo de Omán como medida de presión contra el régimen de los ayatolás.

Trump señaló el lunes que Estados Unidos iniciaría esfuerzos para ayudar a los barcos varados en Ormuz, pero los suspendió un día después previendo un acuerdo y luego de la respuesta del régimen de Irán, que lanzó drones y misiles contra varios barcos y contra sus vecinos, en particular contra Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que se cree que el buque chino dañado es el petrolero y buque cisterna de productos químicos JV Innovation, con bandera de las Islas Marshall, que el lunes había informado de un incendio en su cubierta a los buques cercanos.

o

El incidente tuvo lugar frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, cerca de Mina Saqr, según el informe.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Buque petrolero

China

Medio Oriente

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump durante cena de corresponsales - Foto EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez hace su primer viaje al extranjero desde captura de Maduro mientras en Venezuela hay protestas: nación de América es su destino

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump durante cena de corresponsales - Foto EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

Bogotá, Colombia - Foto Canva
Inversión

Estudio alerta sobre la inversión extranjera en Colombia: aunque creció en la región, advierte sobre este problema de fondo

Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cártel de Sinaloa

EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez hace su primer viaje al extranjero desde captura de Maduro mientras en Venezuela hay protestas: nación de América es su destino

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Esto dijo Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Gobierno de Panamá reclama que buque con su bandera fue incautado por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre