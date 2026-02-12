Estas son las duras imágenes que deja grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá, en el que fallecieron dos personas

En horas de la madrugada se registró un grave accidente en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, que involucró cuatro vehículos y dejó un saldo de dos mujeres fallecidas.

De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte, una de las victimas falleció en el lugar y otras tres resultaron heridas tras el choque que involucró a dos vehículos particulares, un bus intermunicipal de Coopetrán y un el furgón.

"Un furgón se desplazaba por el carril derecho de sur a norte, realizó un giro para ingreso a una estación de servicio y, en cuestión de segundos, un vehículo particular perdió el control y realizó una maniobra de desaceleración que terminó en el fuerte choque", indica el informe que obtuvo El Tiempo.

Las víctimas fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años, quienes conducían los vehículos particulares.

La mujer de 72 años, quien fue trasladada a la Clínica La Sabana, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Según los primeros informes, el accidente se habría ocasionado por exceso de velocidad, sin embargo, aún continúan las investigaciones.

Hasta el lugar de los hechos llegaron las unidades de la Policía de Tránsito y de criminalística para adelantar las labores forenses.

El accidente también provocó afectaciones en la movilidad y cierres viales durante más de dos horas.