NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Astronautas

Astronautas de la NASA evacuados del espacio revelan la poderosa herramienta que les permitió detectar un problema médico crítico

enero 23, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Aterrizaje de los astronautas | Foto NASA
El comandante del vuelo anticipado de los astronautas resaltó “el trabajo de toda la tripulación y la implicación de los miembros del equipo de control en tierra”.

La agencia aeroespacial estadunidense anunció el pasado 8 de enero su regreso anticipado de la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI), esto bajo la justificación sobre el estado de salud de uno de los astronautas que, aunque estaba estable, enfrentaba un episodio de salud bajo evaluación.

Los cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional amerizaron en el Océano Pacífico el pasado jueves 15 de enero, de acuerdo con las imágenes de la NASA, resaltando la primera evacuación médica en la historia del laboratorio orbital.

Posteriormente, después del aterrizaje de la cápsula Dragon de SpaceX en el pacífico frente a la costa de San Diego, los astronautas fueron trasladados a un hospital en California para realizar controles médicos.

Sin embargo, aún no se sabe con exactitud quien es el astronauta que presentó problemas de salud en la Estación Espacial Internacional.

El pasado miércoles tuvieron su primera rueda de prensa, los cosmonautas confirmaron que para detectar el problema de salud que estaba presentando uno de sus compañeros utilizaron una máquina de ultrasonido portátil/ecógrafo.

Esta herramienta fue clave ya que el dispositivo ofrece diagnósticos por imagen compactos, ligeros y de alta resolución, todo esto sin necesidad de mover a la persona afectada.

Mike Fincke, astronauta de la NASA, relató como sucedió todo, un día antes de una caminata espacial cancelada, el 7 de enero uno de los astronautas sufrió una calamidad, “cuando tuvimos esta emergencia, la máquina de ultrasonidos nos resultó útil”.

Cabe recalcar que los astronautas tenían que someterse a controles rutinarios, esto con el objetivo de monitorear los cambios fisiológicos asociados a la vida en ingravidez, practica que permitió que el equipo médico en Tierra recibiera las imágenes y datos necesarios para evaluar la situación.

Por otro parte, el comandante del vuelo de regreso anticipado, Zena Cardman, comentó que la NASA “tomó todas las decisiones correctas”.

Igualmente, aclaró que pese haber vuelto antes de lo esperado, “no vamos a identificar al afectado ni a hablar del pronóstico ni de los detalles del problema para respetar su identidad”.

Por último, Cardman concluyó que solo va a “resaltar el trabajo de toda la tripulación y la implicación de los miembros del equipo de control en tierra, además nuestros médicos y los equipos de NASA y SpaceX, que se han esforzado para minimizar el riesgo”.

