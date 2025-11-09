NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Brasil

Las devastadoras imágenes que deja el paso del tornado en ciudad de Brasil

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
El fenómeno meteorológico dejó seis muertos y más de 800 heridos tras azotar esta localidad de 14.000 habitantes del estado de Paraná.

Los trabajos en Rio Bonito do Iguaçu se concentraban este domingo en despejar los escombros y restablecer los servicios esenciales, dos días después de que un devastador tornado arrasara esta ciudad del sur de Brasil.

El fenómeno meteorológico dejó seis muertos y más de 800 heridos el viernes tras azotar esta localidad de 14.000 habitantes del estado de Paraná, ubicada a unos pocos cientos de kilómetros de las famosas cataratas de Iguazú.

La fuerza del tornado, cuyos vientos alcanzaron los 250 kilómetros por hora, destruyó casas, comercios, escuelas y centros de salud. Hizo volar vehículos y arrancó árboles de raíz.

"Comenzó aquel estruendo tan rápido, le dije a mi marido: 'esto no es bueno, es peligroso', y comencé a leer la Biblia, pero ya no dio más tiempo", relató a AFP Lourdes dos Santos, residente de Rio Bonito.

o

La mujer atinó a refugiarse debajo de una mesa cuando llegó el temporal. "Fue muy trágico", agregó, al lamentar que sus vecinos están entre los fallecidos.

Las brigadas dieron por finalizadas las búsquedas en el área urbana e informaron que no hay nuevas víctimas mortales ni desaparecidos, informó el domingo el gobierno de Paraná.

Ahora concentran su trabajo en la reorganización de servicios como el restablecimiento del agua, la telefonía móvil y la energía eléctrica, así como la distribución de alimentos y agua potable.

Hasta la mañana del domingo, 32 víctimas permanecían internadas, cuatro de ellas en Unidades de Terapia Intensiva, aunque ninguna en estado grave, según el gobierno local.

El gobierno de Paraná decretó el sábado "estado de calamidad pública" para liberar recursos de emergencia de forma inmediata.

Las autoridades dijeron que trabajan en un plan de créditos y apoyo para la reconstrucción, mientras el parlamento local votará una ley de urgencia para entregar 50.000 reales (USD 9.300) de ayuda inicial a cada familia afectada.

Los cerca de mil damnificados están siendo repartidos por establecimientos de ciudades cercanas como gimnasios y escuelas convertidos en refugios.

o

"Ese tornado se separó de un centro de baja presión, un ciclón extratropical que está afectando la región sur de Brasil", explicó a AFP José Marengo, del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales.

Marengo señaló que la previsión de tornados es muy difícil porque se forman en pocos minutos, y advirtió que Brasil necesita desarrollar mejores sistemas de alerta temprana para este fenómeno.

El desastre se produjo poco antes de la apertura de la COP30 sobre el clima, que comienza el lunes en Belém, en el norte de Brasil.

