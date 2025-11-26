"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Al 24 de noviembre de 2025, se contabilizó un total de 887 presos políticos en Venezuela. La cifra fluctúa constantemente debido a nuevas detenciones y algunas liberaciones esporádicas.

La cifra es monitoreada y reportada semanalmente por la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, que se encarga del seguimiento de los casos de derechos humanos y las detenciones por motivos políticos en el país.

Del total, 768 son hombres y 116 son mujeres; 710 son civiles y 174 son funcionarios militares.

En el programa Ángulo de NTN24, Aurora Silva, esposa del preso político, Freddy Superlano, Fátima Sequea Torres, ciudadana venezolana que tiene a su hermano, su madre y su prima privados de libertad por la dictadura venezolana, y Lorent Saleh, activista por los DD.HH. y ex preso político en Venezuela, hablan de las condiciones degradantes, hacinamiento, desapariciones forzadas y otras formas de violencia a la que están expuestos los privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.

Silva, expresó al respecto: “Es una situación muy difícil, mis hijas me preguntan en ocasiones si su papá está vivo o está muerto, él ha estado aislado e incomunicado, seguimos sin tener información real de cómo sigue él, temo por su vida”.

Por su parte, Sequea Torres mencionó: “Es horror sumado al dolor, mi hermano sigue desaparecido dentro del Rodeo I (cárcel), está en el piso 4 aislado, torturado, esposado, desnudo, con poca agua, poca comida, no se cansan de atentar contra su vida, tiene cinco años siendo torturado... En el caso de mi mamá, tiene dos meses en desaparición forzada, junto a mi prima, le están violando los derechos humanos, mi madre, por ejemplo, es una secuestrada por Nicolás Maduro”.

Entretanto, Saleh afirmó: “Deberíamos usar la palabra rehén, un secuestrado, la persona que se encuentra en estos centros de tortura no saben de tiempo, de qué va a pasar, no solo la tortura física, sino la incertidumbre permanente, no saber en qué momento los van a asesinar o a dónde los van a trasladar, la pregunta es ¿Qué va a pasar con estos rehenes?, son más de 800... Esto sin duda deja huellas muy profundas”.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que las detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos son prácticas sistemáticas en la nación caribeña.