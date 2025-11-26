NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Presos políticos

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Organizaciones de derechos humanos, constantemente denuncian que las detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos son prácticas sistemáticas en Venezuela.

Al 24 de noviembre de 2025, se contabilizó un total de 887 presos políticos en Venezuela. La cifra fluctúa constantemente debido a nuevas detenciones y algunas liberaciones esporádicas.

o

La cifra es monitoreada y reportada semanalmente por la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, que se encarga del seguimiento de los casos de derechos humanos y las detenciones por motivos políticos en el país.

Del total, 768 son hombres y 116 son mujeres; 710 son civiles y 174 son funcionarios militares.

En el programa Ángulo de NTN24, Aurora Silva, esposa del preso político, Freddy Superlano, Fátima Sequea Torres, ciudadana venezolana que tiene a su hermano, su madre y su prima privados de libertad por la dictadura venezolana, y Lorent Saleh, activista por los DD.HH. y ex preso político en Venezuela, hablan de las condiciones degradantes, hacinamiento, desapariciones forzadas y otras formas de violencia a la que están expuestos los privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.

o

Silva, expresó al respecto: “Es una situación muy difícil, mis hijas me preguntan en ocasiones si su papá está vivo o está muerto, él ha estado aislado e incomunicado, seguimos sin tener información real de cómo sigue él, temo por su vida”.

Por su parte, Sequea Torres mencionó: “Es horror sumado al dolor, mi hermano sigue desaparecido dentro del Rodeo I (cárcel), está en el piso 4 aislado, torturado, esposado, desnudo, con poca agua, poca comida, no se cansan de atentar contra su vida, tiene cinco años siendo torturado... En el caso de mi mamá, tiene dos meses en desaparición forzada, junto a mi prima, le están violando los derechos humanos, mi madre, por ejemplo, es una secuestrada por Nicolás Maduro”.

o

Entretanto, Saleh afirmó: “Deberíamos usar la palabra rehén, un secuestrado, la persona que se encuentra en estos centros de tortura no saben de tiempo, de qué va a pasar, no solo la tortura física, sino la incertidumbre permanente, no saber en qué momento los van a asesinar o a dónde los van a trasladar, la pregunta es ¿Qué va a pasar con estos rehenes?, son más de 800... Esto sin duda deja huellas muy profundas”.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que las detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos son prácticas sistemáticas en la nación caribeña.

Temas relacionados:

Presos políticos

Rehenes

Derechos Humanos

Dictadura

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Puestos de votación en Estados Unidos. (EFE)
Elecciones

"No entienden la visión de Trump y lo castigan con este voto que tuvimos": analista Luis Alvarado sobre elecciones locales de Estados Unidos

Donald Trump. (AFP)
Pena de muerte

Trump insinúa que demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales” podrían ser condenados a muerte

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Shakira - EFE
Shakira

"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Puestos de votación en Estados Unidos. (EFE)
Elecciones

"No entienden la visión de Trump y lo castigan con este voto que tuvimos": analista Luis Alvarado sobre elecciones locales de Estados Unidos

Shenzhou-21 | Foto EFE
China

China se prepara para romper récord en el espacio: la misión Shenzhou-21 intentará un acoplamiento inédito a la estación Tiangong

Donald Trump. (AFP)
Pena de muerte

Trump insinúa que demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales” podrían ser condenados a muerte

La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre